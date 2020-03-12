Сезон в НБА прерван из-за коронавируса

Национальная баскетбольная ассоциация объявила, что сезон будет приостановлен после сегодняшних матчей.

«Тесты игрока "Юты Джаз" на коронавирус дали положительный результат, который стал известен незадолго до матча команды с "Оклахома-Сити".

НБА приостанавливает все матчи после сегодняшнего игрового дня. Лига намерена в ближайшее время определить свои дальнейшие шаги», — говорится в заявлении НБА.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончались более 4,5 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечились более 66 тысяч.

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

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