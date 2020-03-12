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    Сезон в НБА прерван из-за коронавируса

    Баскетбол НБА Юта Джаз Коронавирус в баскетболе
    Национальная баскетбольная ассоциация объявила, что сезон будет приостановлен после сегодняшних матчей.

    Сезон в НБА прерван из-за коронавируса
    Сезон в НБА прерван из-за коронавируса

    «Тесты игрока "Юты Джаз" на коронавирус дали положительный результат, который стал известен незадолго до матча команды с "Оклахома-Сити".

    НБА приостанавливает все матчи после сегодняшнего игрового дня. Лига намерена в ближайшее время определить свои дальнейшие шаги», — говорится в заявлении НБА.

    Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончались более 4,5 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечились более 66 тысяч.

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