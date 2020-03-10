«Торонто» прервал победную серию «Юты», «Милуоки» уступил «Денверу»

прервал 5-матчевую победную серию— 101:92 (27:22, 30:29, 19:19, 25:22).

Самыми результативными у победителей стали Серж Ибака, на счету которого 27 очков и 13 подборов, и Паскаль Сиакам, заработавший 27 очков и 11 подборов. У «Юты» 20 очков набрал Джо Инглз.

«Торонто» занимает второе место в Восточной конференции, «Юта» — четвертая в Западной конференции.

В другом матче дня «Денвер» на своем паркете переиграл «Милуоки» со счетом 109:95 (39:24, 23:30, 14:17, 33:24).

Отметим, что в составе «Бакс» отсутствовали все лидеры — Яннис Адетокунбо, Крис Миддлтон, Эрик Бледсо и Брук Лопес.

Самым результативным у проигравших стал Кайл Корвер — 23 очка. За «Денвер» 21 очко набрал Джамал Мюррей, Пол Миллсэп сделал дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

В еще одном матче «Атланта» в двух овертаймах вырвала победу у «Шарлотт» — 143:138 2ОТ (32:32, 34:31, 32:31, 24:28, 9:9, 12:7). 0