«Мемфис» прервал победную серию «Лейкерс», «Хьюстон» в овертайме переиграл «Бостон»

«Озерники» уступили впервые за восемь встреч. Самым результативным игроком стал защитник хозяев Джа Морант, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 14 передач.
«Мемфис» (29-31) занимает восьмое место в Западной конференции, «Лейкерс» (45-13) идет на первом месте.
В другом матче дня «Бостон» уступил в овертайме «Хьюстону» со счетом 110:111 ОТ (28:19, 28:26, 22:36, 26:23, 6:7).
Самым результативным игроком матча с 41 очком стал разыгрывающий «Рокетс» Рассел Уэстбрук. Лидер «Хьюстона» Джеймс Харден набрал 21 очко.
У «Селтикс» больше всех набрал Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 13 поборов.
«Бостон» (41-18) идет третьим на Востоке, «Хьюстон» (39-20) — четвертый в Западной конференции.
Другие результаты:
«Майами» — «Бруклин» — 116:113 (24:27, 33:22, 34:31, 25:33)
«Кливленд» — «Индиана» — 104:113 (31:30, 27:26, 28:30, 18:27)
«Атланта» — «Портленд» — 129:117 (23:28, 40:28, 44:34, 22:27)
«Сан-Антонио» — «Орландо» — 114:113 (38:27, 23:26, 24:28, 29:32)
«Финикс» — «Голден Стэйт» — 99:115 (41:28, 24:33, 16:31, 18:23)
«Нью-Йорк» — «Чикаго» — 125:115 (31:25, 35:28, 23:33, 36:29) 0