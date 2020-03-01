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    «Мемфис» прервал победную серию «Лейкерс», «Хьюстон» в овертайме переиграл «Бостон»

    Баскетбол НБА Мемфис Гриззлиз Лос-Анджелес Лейкерс Бостон Селтикс Хьюстон Рокетс Майами Хит Бруклин Нетс Нью-Йорк Никс Чикаго Буллз Финикс Санз Голден Стэйт Уорриорз Сан-Антонио Спёрс Орландо Мэджик Атланта Хоукс Портленд Трэйл Блэйзерс Кливленд Кавальерс Индиана Пэйсерс
    «Мемфис» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уверенно обыграл «Лейкерс» — 105:88 (29:25, 29:21, 28:20, 19:22).

    Рассел Уэстбрук
    Рассел Уэстбрук

    «Озерники» уступили впервые за восемь встреч. Самым результативным игроком стал защитник хозяев Джа Морант, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 14 передач.

    «Мемфис» (29-31) занимает восьмое место в Западной конференции, «Лейкерс» (45-13) идет на первом месте.

    В другом матче дня «Бостон» уступил в овертайме «Хьюстону» со счетом 110:111 ОТ (28:19, 28:26, 22:36, 26:23, 6:7).

    Самым результативным игроком матча с 41 очком стал разыгрывающий «Рокетс» Рассел Уэстбрук. Лидер «Хьюстона» Джеймс Харден набрал 21 очко.

    У «Селтикс» больше всех набрал Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 13 поборов.

    «Бостон» (41-18) идет третьим на Востоке, «Хьюстон» (39-20) — четвертый в Западной конференции.

    Другие результаты:

    «Майами» — «Бруклин» — 116:113 (24:27, 33:22, 34:31, 25:33)
    «Кливленд» — «Индиана» — 104:113 (31:30, 27:26, 28:30, 18:27)
    «Атланта» — «Портленд» — 129:117 (23:28, 40:28, 44:34, 22:27)
    «Сан-Антонио» — «Орландо» — 114:113 (38:27, 23:26, 24:28, 29:32)
    «Финикс» — «Голден Стэйт» — 99:115 (41:28, 24:33, 16:31, 18:23)
    «Нью-Йорк» — «Чикаго» — 125:115 (31:25, 35:28, 23:33, 36:29) 0

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