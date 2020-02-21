Паскуаль: У «Зенита» ужасная ментальность, играли, как неудачники

Новый главный тренер «Зенита»прокомментировал поражение от берлинской «Альбы» в рамках Евролиги.

В первой встрече под руководством испанца «Зенит» на своей площадке уступил со счетом 81:83. Питерцы долго вели по ходу встречи, но в заключительной четверти позволили гостям из Германии вырваться впереди.

«Мы выглядели так, словно мы лузеры. Я сказал игрокам в раздевалке, что не понял того, что они показали в четвертой четверти. Ужасная ментальность, играли, как неудачники.

Я пока знаком с игроками всего три дня, но уверен, что дальше будет лучше. Нам нужно улучшать игру дома, при своих болельщиках. Пока мы не на своем уровне», — цитирует пресс-конференцию тренера «Р-Спорт».

Паскуаль в 2010 году стал победителем Евролиги, тренируя «Барселону». Ранее с клубом из Санкт-Петербурга работал другой испанский тренер Жоан Пласа.

«Зенит» находится в таблице Евролиги на предпоследней 17-й строчке, выиграв лишь 7 встреч из 25. Проигрышная серия команды длится 4 матча. 0