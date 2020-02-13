«Индиана» прервала победную серию «Милуоки», «Даллас» обыграл «Сакраменто»

В матче регулярного чемпионата НБАна своем паркете обыгралсо счетом 130:111 (32:28, 31:24, 33:25, 34:34).

В составе победителей лучшей результативностью отметился Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 12 подборов. Кристапс Порзингис также оформил дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Бадди Хилд, набравший 22 очка.

«Даллас» одержал вторую победу за последние три игры. «Сакраменто» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

«Даллас» (33-22) идет шестым на Западе, «Сакраменто» (21-33) — 13-й.

В другом матче дня «Индиана» дома победил «Милуоки» со счетом 118:111 (34:20, 34:25, 14:26, 36:40).

Самым результативным игроком матча с 35 очками стал форвард «Пэйсерс» Ти Джей Уоррен. По дабл-даблу в составе «Индианы» оформили Малколм Брогдон (17 очков, 13 передач) и Майлз Тернер (14 очков, 10 подборов).

У «Бакс» больше всех набрал защитник Донте Дивинченцо — 19 очков. Лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо пропустил вторую игру подряд.

Эта победа позволила «Индиане» прервать серию из шести поражений, «Милуоки» впервые проиграл за последние шесть игр.

«Индиана» (32-23) — шестая в восточной конференции, «Милуоки» (46-8) — лидер этой конференции.

Другие результаты:

«Орландо» — «Детройт» 116:112 ОТ (32:20, 27:35, 28:26, 21:27, 8:4)

«Кливленд» — «Атланта» 127:105 (33:19, 32:29, 33:32, 29:25)

«Бруклин» — «Торонто» 101:91 (23:19, 29:21, 23:25, 26:26)

«Нью-Йорк» — «Вашингтон» 96:114 (24:25, 26:21, 23:31, 23:37)

«Мемфис» — «Портленд» 111:104 (31:27, 36:36, 25:19, 19:22)

«Миннесота» — «Шарлотт» 108:115 (36:28, 30:22, 21:31, 21:34)

«Финикс» — «Голден Стэйт» 112:106 (34:24, 24:26, 29:26, 25:30)

«Юта» — «Майами» 116:101 (25:28, 22:24, 32:22, 37:27) 0