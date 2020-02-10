«Юта» вырвала победу у «Хьюстона», «Атланта» переиграла «Нью-Йорк»

проигралв домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 113:114 (33:25, 25:29, 25:27, 30:33).

Самым результативным в составе победителей стал Джордан Кларксон, у которого в активе 30 очков. Еще 24 очка набрал Донован Митчелл.

За «Хьюстон» 39 очков набрал Расселл Уэстбрук, а Джеймс Харден оформил трипл-дабл — 28 очков, 10 подборов и 10 передач.

В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» (33-20) идет пятым, «Юта» (38-14) — четвертая.

В другом матче дня «Атланта» после двух овертаймов одолела «Нью-Йорк» — 140:135 ОТ (20:31, 41:32, 33:20, 22:33, 24:19).

Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, оформивший дабл-дабл из 48 очков и 13 передач. На счету Джона Коллинса также дабл-дабл из 32 очков и 15 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 18 подборов. Дабл-дабл из 15 очков 11 подборов в свой актив записал и Митчелл Робинсон.

«Атланта» (15-39) — 14-й на Востоке, «Нью-Йорк» (17-37) — 12-й.

Другие результаты:

«Вашингтон» — «Мемфис» 99:106 (30:18, 25:29, 30:33, 14:26)

«Филадельфия» — «Чикаго» 118:111 (38:25, 22:30, 23:28, 35:28)

«Кливленд» — «Клипперс» 92:133 (21:36, 29:37, 23:34, 19:26)

«Портленд» — «Майами» 115:109 (38:36, 25:24, 30:23, 22:26) 0