«Клипперс» обыграли «Орландо», «Атланта» победила «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАв сверхрезультативном матче дома обыграласо счетом 155:133 (31:33, 47:39, 41:30, 33:31).

Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, оформивший дабл-дабл из 45 очков и 14 подборов. Бруно Фернанду также оформил дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов. Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Брэдли Бил, набравший 40 очков.

«Атланта» одержала вторую победу за последние три игры. «Вашингтон» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три встречи.

«Атланта» (12-35) идет последней на Востоке, «Вашингтон» (15-30) — 11-й.

В другом матче дня «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Орландо» — 112:97 (26:28, 28:24, 31:20, 27:25).

У победителей дабл-дабл из 31 очка и 14 подборов оформил Кавай Леонард. За «Орландо» 15 очков набрал Майкл Картер-Уильямс. «Клипперс» выиграли шестой матч из последних семи.

«Клипперс» (33-14) занимает третье место на Западе, «Орландо» (21-26) — седьмой на Востоке.

Другие результаты:

«Денвер» — «Хьюстон» 117:110 (27:36, 30:23, 33:30, 27:21)

«Сан-Антонио» — «Торонто» 106:110 (21:37, 30:26, 34:23, 21:24)

«Нью-Йорк» — «Бруклин» 110:97 (30:28, 25:24, 30:24, 25:21)

«Мемфис» — «Финикс» 114:109 (30:18, 26:27, 25:33, 33:31)

«Нью-Орлеан» — «Бостон» 123:108 (32:20, 30:22, 29:39, 32:27)

«Портленд» — «Индиана» 139:129 (36:27, 30:29, 40:37, 33:36) 0