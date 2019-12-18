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    «Индиана» прервала победную серию «Лейкерс», «Нью-Йорк» переиграл «Атланту»

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    В очередном матче НБА «Индиана» на своей площадке одолела «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 105:102 (24:28, 26:24, 28:24, 27:26.

    «Индиана» — «Лейкерс»
    «Индиана» — «Лейкерс»

    Дабл-даблом отметился форвард «Пэйсерс» Дамонис Сабонис, набравший 26 очков и сделавший 10 подборов и 4 передачи. В составе «Лейкерс» лидером по набранным очкам стал Леброн Джеймс, на его счету 20 очков, 9 подборов и 9 передач.

    «Лос-Анджелес» прервал серию из семи побед, а «Индиана» одержала четвертую викторию подряд.

    «Индиана» (19-9) после 28 игр занимает шестое место на Востоке, «Лос-Анджелес» (24-4) — первый на Западе.

    В другой встрече «Нью-Йорк» дома переиграл «Атланту» — 143:120 (41:27, 36:26, 32:31, 34:36), несмотря на 42 очка Троя Янга.

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Сакраменто» 110:102 (26:21, 27:26, 27:32, 30:23)
    «Нью-Орлеан» — «Бруклин» 101:108 ОТ(21:21, 14:21, 29:19, 29:32, 8:15)
    «Юта» — «Орландо» 109:102 (26:20, 32:27, 24:24, 27:31) 0

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