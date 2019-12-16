«Лейкерс» продлили победную серию, «Нью-Орлеан» уступил в 12 игре подряд

В очередном матче НБАпринимал. Встреча состоялась на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась гостевой победой со счетом 101:96 (24:25, 31:23, 27:30, 18:19).

Лидером по набранным очкам стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл. На его счету 32 очка, 13 подборов и 7 передач. Также дабл-даблом отметился центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис, набравший 27 очков и сделавший 13 подборов и 3 передачи.

В составе «Хокс» дабл-дабл оформил разыгрывающий защитник Трэй Янг, который набрал 30 очков и сделал 6 подборов и 7 передач.

«Лейкерс» (24-3) уверенно лидируют на Западе, а «Атланта» (6-21) занимает последнее место на Востоке.

В другом матче дня «Нью-Орлеан» дома уступил «Орландо» — 119:130 (30:24, 27:34, 27:41, 35:31).

Лидером по результативности стал разыгрывающий защитник «Пеликанс» Джру Холидэй, на счету которого 29 очков, 4 подбора и 8 передач. Дабл-даблом в составе «Мэджик» отметился Джонатан Айзек. В его коллекции 21 очко, 11 передач и 3 подбора.

«Нью-Орлеан» уступил в 12-й игре подряд, а «Орландо» прервал свою серию из трех поражений.

«Орландо» (12-14) занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Нью-Орлеан» (6-21) — 14-е на Западе.

Другие результаты:

«Индиана» — «Шарлотт» 107:85 (33:20, 26:24, 13:22, 35:19)

«Бруклин» — «Филадельфия» 109:89 (28:23, 29:20, 26:23, 26:23)

«Денвер» — «Нью-Йорк» 111:105 (33:22, 34:29, 20:33, 24:21)

«Голден Стэйт» — «Сакраменто» 79:100 (18:26, 24:25, 17:28, 20:21) 0