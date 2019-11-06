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    «Лейкерс» обыграл в гостях «Чикаго», «Бостон» взяла верх над «Кливлендом»

    Баскетбол НБА Денвер Наггетс Майами Хит Оклахома-Сити Тандер Орландо Мэджик Чикаго Буллз Лос-Анджелес Лейкерс Атланта Хоукс Сан-Антонио Спёрс Шарлотт Хорнетс Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс Бостон Селтикс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд» на своей площадке «Бостону» со счетом 113:119 (24:32, 28:29, 31:28, 30:30).

    Гордон Хэйуорд
    Гордон Хэйуорд

    В составе победителей лучшей результативностью отметился Гордон Хэйуорд, набравший 39 очков. 25 очков в свой актив записал Кемба Уокер. В составе проигравшей команды самым результативным стал Коллин Секстон, набравший 21 очко. Тристан Томпсон оформил дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов.

    «Кливленд» потерпел третье поражение подряд, а «Бостон» одержал пятую победу кряду.

    В другом матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» добыл свою девятую победу подряд, одолев на выезде «Чикаго» — 118:112 (24:29, 24:36, 32:28, 38:19).

    По ходу игры калифорнийцы отыграли отставание в 19 очков. Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл в третьем матче подряд — сегодня у него 30 очков, 11 передач и 10 подборов. У проигравших 26 очков набрал Зак Лавин.

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Индиана» 122:120 ОТ(20:35, 37:29, 21:28, 35:21, 9:7)
    «Атланта» — «Сан-Антонио» 108:100 (22:21, 22:24, 26:33, 38:22)
    «Оклахома» — «Орландо» 102:94 (31:26, 27:27, 23:26, 21:15)
    «Денвер» — «Майами» 109:89 (29:28, 29:20, 31:21, 20:20) 0

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