«Лейкерс» обыграл в гостях «Чикаго», «Бостон» взяла верх над «Кливлендом»

В матче регулярного чемпионата НБАна своей площадкесо счетом 113:119 (24:32, 28:29, 31:28, 30:30).

В составе победителей лучшей результативностью отметился Гордон Хэйуорд, набравший 39 очков. 25 очков в свой актив записал Кемба Уокер. В составе проигравшей команды самым результативным стал Коллин Секстон, набравший 21 очко. Тристан Томпсон оформил дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов.

«Кливленд» потерпел третье поражение подряд, а «Бостон» одержал пятую победу кряду.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» добыл свою девятую победу подряд, одолев на выезде «Чикаго» — 118:112 (24:29, 24:36, 32:28, 38:19).

По ходу игры калифорнийцы отыграли отставание в 19 очков. Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл в третьем матче подряд — сегодня у него 30 очков, 11 передач и 10 подборов. У проигравших 26 очков набрал Зак Лавин.

Другие результаты:

«Шарлотт» — «Индиана» 122:120 ОТ(20:35, 37:29, 21:28, 35:21, 9:7)

«Атланта» — «Сан-Антонио» 108:100 (22:21, 22:24, 26:33, 38:22)

«Оклахома» — «Орландо» 102:94 (31:26, 27:27, 23:26, 21:15)

«Денвер» — «Майами» 109:89 (29:28, 29:20, 31:21, 20:20) 0