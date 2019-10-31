«Вашингтон» проиграл в сверхрезультативном матче «Хьюстону», «Торонто» одолел «Детройт»

В матче регулярного чемпионата НБАна своей площадке уступилв сверхрезультативном поединке — 158:159 (34:35, 43:41, 40:35, 41:48).

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Джеймс Харден, который набрал 59 очков. Трипл-дабл из 17 очков, 10 подборов и 12 передач оформил Расселл Уэстбрук. Дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов собрал Клинт Капела.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Брэдли Бил, который набрал 46 очков. По дабл-даблу на свой счет записали Томас Брайант (13 очков и 12 подборов) и Айзея Томас (17 очков и 10 передач).

Добавим, что этот матч вошел в топ-10 самых результативных игр в истории НБА. Команды, набравшие 317 очков на двоих, показали 8-й результат. Самый же результативный матч состоялся между «Детройт Пистонс» и «Денвер Наггетс» в 1983 году. Тогда команды, с учетом 3-х овертаймов, набрали 370 очков (186:184).

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Торонто» победил «Детройт» со счетом 125:113 (37:28, 27:30, 37:27, 24:28).

Самым результативным игроком матча с 30 очками стал нападающий «Торонто» Паскаль Сиакам. Фред Ванвлит отметился дабл-даблом из 13 очков и 11 передач. У «Детройта» по дабл-даблу набрали Андре Драммонд (21 очко и 22 подбора) и Деррик Роуз (16 очков и 10 передач).

Другие результаты:

«Орландо» — «Нью-Йорк» 95:83 (22:25, 20:19, 30:23, 23:16)

«Кливленд» — «Чикаго» 117:111 (25:26, 25:27, 30:29, 37:29)

«Филадельфия» — «Миннесота» 117:95 (32:24, 30:19, 30:35, 25:17)

«Бруклин» — «Индиана» 108:118 (31:31, 32:29, 20:30, 25:28)

«Бостон» — «Милуоки» 116:105 (19:34, 23:24, 38:18, 36:29)

«Оклахома» — «Портленд» 99:102 (17:24, 27:25, 25:19, 30:34)

«Сакраменто» — «Шарлотт» 111:118 (33:30, 33:31, 18:32, 27:25)

«Юта» — «Клипперс» 110:96 (33:23, 19:28, 38:20, 20:25)

«Голден Стэйт» — «Финикс» 110:121 (14:43, 32:29, 21:23, 43:26) 0