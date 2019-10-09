«Локомотив-Кубань» взял верх над «Венецией»

Краснодарскийв домашнем матче второго тура группового этапа Еврокубка победил— 77:63 (19:14, 19:17, 18:17, 21:15).

По 14 очков в составе победителей набрали Уилл Каммингс и Дмитрий Кулагин. У итальянцев 14 очков в активе экс-форварда «Химок» Остина Дэя.

Напомним, что в матче первого тура краснодарцы уступили «Ритасу». «Локомотив-Кубань» сумел догнать литовский клуб, а также турецкий «Тофаш» в таблице группы B.

Лидирует в группе «Партизан», одержавший две победы. «Умана Рейер» потерпела два поражения на старте турнира и замыкает таблицу.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» 16 октября дома сыграет с французским «Лиможем». 0