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    «Локомотив-Кубань» взял верх над «Венецией»

    Еврокубок Локомотив-Кубань
    Краснодарский «Локомотив-Кубань» в домашнем матче второго тура группового этапа Еврокубка победил «Венецию» — 77:63 (19:14, 19:17, 18:17, 21:15).

    «Локомотив-Кубань»
    «Локомотив-Кубань»

    По 14 очков в составе победителей набрали Уилл Каммингс и Дмитрий Кулагин. У итальянцев 14 очков в активе экс-форварда «Химок» Остина Дэя.

    Напомним, что в матче первого тура краснодарцы уступили «Ритасу». «Локомотив-Кубань» сумел догнать литовский клуб, а также турецкий «Тофаш» в таблице группы B.

    Лидирует в группе «Партизан», одержавший две победы. «Умана Рейер» потерпела два поражения на старте турнира и замыкает таблицу.

    В следующем туре «Локомотив-Кубань» 16 октября дома сыграет с французским «Лиможем». 0

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