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    Тренер Аргентины: Финал Кубка мира с испанцами будет предельно жестким

    Чемпионат мира по баскетболу-2019 (м) Сборная Испании
    Главный тренер сборной Аргентины Серхио Эрнандес поделился ожиданиями от финального матча Кубка мира по баскетболу против Испании.

    Серхио Эрнандес
    Серхио Эрнандес

    Аргентинцы в пятницу в полуфинале обыграли сборную Франции со счетом 80:66, а испанцы во втором овертайме одолели команду Австралии — 95:88. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.

    «Мы много раз играли против испанцев, они уважают аргентинский баскетбол в той же степени, в какой мы уважаем их.

    Я в предвкушении удивительной игры, обе команды бьются изо всех сил. Возможно, матч получится не самым эффектным, но уж точно — предельно жестким.

    Пришло время поверить, что в нашей команде выступают игроки мирового класса. Факундо Кампаццо играет на самом высоком уровне, Габриэль Дек — один из лучших в мире.

    Луис Скола все еще невероятен, Николас Лапровиттола, Лука Вильдоза и Патрисио Гарино — первоклассные игроки», — приводит слова тренера «Р-Спорт». 0

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