Тренер Аргентины: Финал Кубка мира с испанцами будет предельно жестким

Главный тренер сборной Аргентиныподелился ожиданиями от финального матча Кубка мира по баскетболу против Испании.

Аргентинцы в пятницу в полуфинале обыграли сборную Франции со счетом 80:66, а испанцы во втором овертайме одолели команду Австралии — 95:88. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.

«Мы много раз играли против испанцев, они уважают аргентинский баскетбол в той же степени, в какой мы уважаем их.

Я в предвкушении удивительной игры, обе команды бьются изо всех сил. Возможно, матч получится не самым эффектным, но уж точно — предельно жестким.

Пришло время поверить, что в нашей команде выступают игроки мирового класса. Факундо Кампаццо играет на самом высоком уровне, Габриэль Дек — один из лучших в мире.

Луис Скола все еще невероятен, Николас Лапровиттола, Лука Вильдоза и Патрисио Гарино — первоклассные игроки», — приводит слова тренера «Р-Спорт». 0