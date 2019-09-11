Сборная США проиграла на чемпионате мира впервые с 2006 года

Сборнаяпотерпела поражение от командыв матче 1/4 финала чемпионата мира.

Встреча, которая прошла в Дунгуане, завершилась со счетом 89:79 (18:18, 27:21, 18:27, 26:13) в пользу французов.

В составе победителей самым результативным стал Эван Фурнье, набравший 22 очка, Руди Гобер оформил дабл-дабл из 21 очка и 16 подборов.

У сборной США 29 очков на счету Донована Митчелла.

Франция прервала 58-матчевую победную серию сборной США, которая не проигрывала на чемпионатах мира с 2006 года.

В полуфинальной встрече Франция сразится со сборной Аргентины.

В еще одном четвертьфинальном матче сборная Австралии одолела Чехию — 82:70 (17:17, 16:13, 30:18, 19:22).

В полуфинальной встрече Австралия сразится со сборной Испании. 0