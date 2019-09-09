Определились все четвертьфинальные пары ЧМ по баскетболу
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Сборная США в 1/4 финала сыграет со сборной Франции, которая уступила Австралии в заключительном матче группового этапа (98:100). Австралийцы в свою очередь сыграют со сборной Чехии.
Четвертьфинальные пары ЧМ-2019:
Аргентина — Сербия — 10 сентября
Испания — Польша — 10 сентября
США — Франция — 11 сентября
Австралия — Чехия — 11 сентября.
Напомним, что сборная России не смогла преодолеть стадию второго группового этапа, но обеспечила себе участие в олимпийском квалификационном турнире. 0