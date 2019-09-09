Стали известны все четвертьфинальные пары стадии плей-офф Кубка мира, который проходит в Китае.

Определились все четвертьфинальные пары ЧМ по баскетболу twitter.com/FIBAWC 1000 Фрибет для всех Забрать!

Сборная США в 1/4 финала сыграет со сборной Франции, которая уступила Австралии в заключительном матче группового этапа (98:100). Австралийцы в свою очередь сыграют со сборной Чехии.

Четвертьфинальные пары ЧМ-2019:

Аргентина — Сербия — 10 сентября

Испания — Польша — 10 сентября

США — Франция — 11 сентября

Австралия — Чехия — 11 сентября.

Напомним, что сборная России не смогла преодолеть стадию второго группового этапа, но обеспечила себе участие в олимпийском квалификационном турнире. 0