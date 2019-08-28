Назван состав сборной России по баскетболу на ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной России объявил финальную заявку на чемпионат мира, стартующий в субботу, 31 августа, в Китае.

Последними кандидатами, не вошедшими в итоговую заявку на турнир, стали разыгрывающий Александр Платунов и центровой Артем Забелин.

Состав выглядит следующим образом:

Защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород», Нижний Новгород, 32 года, 189 см), Михаил Кулагин (ЦСКА, Москва, 25 лет, 191 см), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье», Владивосток, 21 год, 191 см), Андрей Сопин (МБА, Москва, 22 года, 186 см), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань», Краснодар, 33 года, 194 см).

Форварды: Семен Антонов (ЦСКА, 30 лет, 202 см), Андрей Воронцевич (ЦСКА, 32 года, 207 см), Андрей Зубков («Зенит», Санкт-Петербург, 28 лет, 205 см), Сергей Карасев («Химки», Московская область, 25 лет, 201 см), Никита Курбанов (ЦСКА, 32 года, 202 см).

Центровые: Евгений Валиев («Химки», 29 лет, 205 см), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань», 29 лет, 207 см). 0