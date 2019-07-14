Единая лига ВТБ лишилась одного клуба

Совет Единой лиги ВТБ на заседании в Москве утвердил формат и состав участников чемпионата в сезоне 2019/20, сообщает официальный сайт турнира.

В новом сезоне сыграют 13 клубов: «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зелена Гура» (Польша), «Зенит» (Россия), «Калев» (Эстония), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Нижний Новгород» (Россия), «ПАРМА» (Россия), УНИКС (Россия), «Химки» (Россия), «Цмоки-Минск» (Белоруссия), ЦСКА (Россия).

В предстоящем сезоне не сыграет многолетний участник турнира — латвийский ВЭФ по причине сокращения финансирования. При этом рижский клуб может вернуться в число участников лиги в сезоне 2020/21.

По итогам регулярного сезона, который стартует в конце сентября, будут определены 8 лучших команд лиги. Чемпион определиться в плей-офф в серии до двух побед по схеме 1-1-1. 0