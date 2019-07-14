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    Единая лига ВТБ лишилась одного клуба

    Лига ВТБ Автодор Астана ВЭФ Динамо М Енисей Зенит Калев Нижний Новгород УНИКС Химки Цмоки-Минск ЦСКА
    Совет Единой лиги ВТБ на заседании в Москве утвердил формат и состав участников чемпионата в сезоне 2019/20, сообщает официальный сайт турнира.

    ЦСКА — «Химки»
    ЦСКА — «Химки»

    В новом сезоне сыграют 13 клубов: «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зелена Гура» (Польша), «Зенит» (Россия), «Калев» (Эстония), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Нижний Новгород» (Россия), «ПАРМА» (Россия), УНИКС (Россия), «Химки» (Россия), «Цмоки-Минск» (Белоруссия), ЦСКА (Россия).

    В предстоящем сезоне не сыграет многолетний участник турнира — латвийский ВЭФ по причине сокращения финансирования. При этом рижский клуб может вернуться в число участников лиги в сезоне 2020/21.

    По итогам регулярного сезона, который стартует в конце сентября, будут определены 8 лучших команд лиги. Чемпион определиться в плей-офф в серии до двух побед по схеме 1-1-1. 0

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