Адетокунбо признан MVP регулярного сезона НБА

Форвард «Милуоки»признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19, сообщает пресс-служба лиги.

Церемония вручения индивидуальных наград проходит в Лос-Анджелесе.

В борьбе за награду Адетокунбо опередил Пола Джорджа («Оклахома-Сити») и Джеймса Хардена («Хьюстон»).

В среднем за игру Яннис собирал коллекцию из 27,7 очков, 12,5 подборов и 5,9 передач.

«Милуоки» выиграл регулярный чемпионат НБА, а в плей-офф дошел до финала Восточной конференции, где уступил будущему чемпиону «Торонто».

Яннис также претендовал на приз лучшему игроку оборонительного плана, но эту награду завоевал центровой «Юты» Руди Гобер. Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер был признан тренером года в НБА. 0