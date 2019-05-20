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    ЦСКА остановил европейский «Голден Стэйт» и вернулся на трон

    Победа ЦСКА в Евролиге-2018/19 — в нашем обзоре прессы

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    ЦСКА выиграл Евролигу в четвертый раз
    ЦСКА выиграл Евролигу в четвертый раз
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    Московский ЦСКА в финальном матче Евролиги сезона-2018/19 одержал победу над турецким «Анадолу Эфесом» со счетом 91:83 (29:20, 15:22, 24:20, 23:21). LiveSport.Ru собрал традиционную подборку материалов СМИ по данному событию.

    Спокойствие раньше времени

    «Перед матчем главный тренер "Эфеса" Эргин Атаман сравнил баскетбол своей команды с тем, который показывает "Голден Стэйт", а ЦСКА сравнил с "Милуоки". И пообещал играть в финале так же, как с "Фенербахче" двумя днями назад.

    И "Эфес" вышел на незнакомую для себя территорию с видимой легкостью и в приподнятом настроении — никаких "чугунных ног", улыбки и приподнятое настроение. Армейцы перестановок в стартовом составе не сделали, а у турецкого клуба вышел отлично знакомый с красно-синими по игре за "Химки" Андерсон.

    По большинству раскладов — и у специалистов, и у букмекеров, явным фаворитом финального матча был ЦСКА. За армейцев были и опыт регулярного участия в "Финалах четырех", и показатели регулярного сезона, и большая глубина состава. Впрочем, достаточно многие были готовы поставить и на "Эфес" с его куражом и потрясающей уверенностью в себе. Утром довелось услышать диалог коллег — один из которых доказывал, что турецкий клуб точно уедет домой с титулом.

    Действительно, в полуфинале "Эфес" произвел очень мощное впечатление. Ларкин, набрав 30 очков, сделав по 7 передач и подборов, побил рекорд эффективности "Финалов четырех", ненамного от него отстал Мицич. Но едва ли не главный вопрос заключался в том, удастся ли этому дуэту провести второй матч подряд на таком же уровне. Тем более, что у ЦСКА была своя ударная пара снайперов в лице Де Коло и Родригеса», — отметил автор «Спорт-Экспресса» Антон Бабошин.

    «Эфес» совершил камбэк, но это не помогло

    ЦСКА удержал ситуацию под контролем
    twitter.com/cskabasket

    «Хотя в первой четверти казалось, что ЦСКА сметёт соперника с паркета раньше, чем того требовала драматургия главного сражения года. "Эфес" шесть минут держался на хорошем проценте попаданий, после чего провалился по всем фронтам. Отелло Хантера сменил Кайл Хайнс и в первой же обороне выписал Шейну Ларкину блокшот-мухобойку.

    "Армейцы" защищались чисто и ни разу за четверть не позволили соперникам встать на линию штрафных бросков, а на другой половине играли разнообразно и задействовали всех игроков. Особенно выделялся Кори Хиггинс, попавший 3/3 из-за дуги.

    Но было бы странно, если бы у красно-синих получалось вообще всё. После первого перерыва "Эфес" стал гораздо чаще провоцировать фолы — на этом поприще особенно старался Ларкин. К тому же, турки за 10 минут собрали семь подборов в атаке, позволяя себе лишний раз не трудиться на своей половине и попутно набирая очки второго шанса. Как итог, "Эфес" сумел не только вернуться с "-14", но и повести уже в начале третьей четверти.

  • ЦСКА — победитель Евролиги-2018/19
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    • За восемь минут до конца основного времени для ЦСКА начался настоящий ад. Преимущество было шатким и плясало в диапазоне от четырёх до восьми очков, "Эфес" насмерть стоял в каждой защите. Напряжения добавляли и трибуны, которые встали на сторону турецкого клуба — болельщики "Фенербахче", коих на арене было большинство, решили болеть за соотечественников. При каждой атаке "армейцев" они свистели так, будто в финале против ЦСКА играл их любимый клуб.

    Красно-синие не сыпались, но и стабильностью не блистали. За несколько минут команда Итудиса успела сделать разницу 12-очковой и позволить "Эфесу" вернуться на ставшие к тому моменту уже привычными "+6". За две минуты до конца даже стало тревожно: Дэниел Хэкетт грубо нарушил правила на Данстоне, тот попал два штрафных, а владение, которое осталось за "Эфесом" из-за неспортивного фола, преобразовал в два очка Ларкин. Разрыв стал четырёхочковым…

    Игроки ЦСКА смогли совладать с нервами в последние две минуты и ни разу не позволили соперникам помечтать о победе. "Эфес" и без того прыгнул выше головы в этом сезоне, команде Атамана можно только поаплодировать и вручить титул "Золушка года", — пишет корреспондент "Чемпионата" Артем Комаров.

  • Корри Хиггинс
  • Баскетболист ЦСКА
  • Мой первый титул чемпиона Евролиги случился в мой первый год в Москве, и тогда в «Финале четырёх» я играл посредственно. Это особенное чувство — снова воспользоваться шансом и победить. В полуфинале с «Реалом» я тоже не был доволен собой, поэтому сейчас мне приятно сыграть на уровне. Эта победа слаще, чем та, что была в 2016-м.

    • Итудис сравнялся с Мессиной

    Димитрис Итудис
    twitter.com/cskabasket

    "Дважды армейцы выигрывал при Этторе Мессине (2006, 2008) и теперь два раза с Димитрисом Итудисом (2016, 2019). Летом контракт 48-летнего греческого специалиста с московской командой заканчивается, но теперь, скорее всего, будет продлен. После победы Итудис обнимался с президентом ЦСКА Андреем Ватутиным и плакал.

    ЦСКА выиграл за счет невероятного для матча такого уровня процента трехочковых — 63,6 в цель. Самым результативным игроком в составе победителей стал Кори Хиггинс, набравший 20 очков. Российские игроки ЦСКА записали в свой актив семь очков на четверых. Все на счету Никиты Курбанова.

    ЦСКА — единственный российский клуб, бравший золото Евролиги. В советский период Кубок европейских чемпионов (предшественник современной Евролиги) также выигрывали АСК 'Рига' (трижды) и 'Динамо' Тбилиси. В 2016-м краснодарский 'Локомотив-Кубань' сенсационно завоевал бронзовые медали соревнований", — привела статистику Лиза Максимова из "Спорта День за Днем".

    У "армейцев" новые герои

    Хэккетт сдерживал Ларкина
    twitter.com/cskabasket

    "Главный матч сезона для армейцев решали совсем другие люди, люди, которых вряд ли несколько лет назад могли представить на этом месте даже они сами.

    Даниэль Хэккетт пришел в клуб прошлым летом как сбитый летчик, после порванных крестов, после кризиса 'Бамберга'. Он в течение 24 минут был ключевым элементом давления на Шейна Ларкина. Отправлялся в усы, заставлял 'Эфес' подключать дабл-тимы и раскрывать периметр.

    Итальянец после сирены облачился в майку родного города, надел очки (ему опять попали в глаз), повесил на шею срезанную сетку и проявил юмористическую злопамятность. В раздевалке он припомнил слова Эргина Атамана и выкрикнул: 'Парни, мы сегодня обыграли Голден Стэйт.

  • Никита Курбанов
  • Баскетболист ЦСКА
  • Понимали, что в целом мы сильнее, и просто нужно сфокусироваться на отдельных деталях. Мы проделали большую работу, и все наши победы и поражения по ходу сезона — в этом кубке Евролиги. На данный момент мы — чемпионы.

    • Никита Курбанов — один из важнейших игроков, позволяющих ЦСКА быть таким разносторонним: агрессивно играть на пик-н-роллах, легко размениваться, не опасаться за подбор в любых сочетаниях. Его карьера тоже развивалась довольно оригинально — большие перспективы в молодости как мощный форвард, период забвения в Спартаке, затем яркий камбэк в качестве уже третьего номера с трехочковым.

    Уилл Клайберн получил MVP финала. Еще несколько лет назад он был вообще никем — атлетичным корявым парнем в скромных командах. Клайберн даже в финале произвел впечатление игрока, которому все же доверяют больше, чем следовало бы, который гораздо удачнее смотрелся бы во вспомогательной роли. Но Итудис верил в него именно вот в такого — остальные лидеры ушли в тень, парень из ниоткуда потащил за собой так, как делал на протяжении всего сезона, неказисто и вроде не очень эффективно. Зато к победе', — констатировал блогер Sports.ru Филипп Прокофьев. 0

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