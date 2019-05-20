ЦСКА — победитель Евролиги-2018/19

Московскийв финальном матче Евролиги сезона-2018/19 одержал победу над турецкимсо счетом 91:83 (29:20, 15:22, 24:20, 23:21).

Самыми результативными в составе армейцев стали форвард Уилл Клайберн и защитник Кори Хиггинс, набравшие по 20 очков.

В составе турецкого клуба отличился защитник Шейн Ларкин — 29 очков.

Таким образом, ЦСКА четвертый раз в своей истории стал обладателем главного трофея Евролиги. Ранее армейцы праздновали победу на турнире в 2006, 2008 и 2016 годах.

В советский период армейцы выигрывали турнир в 1961, 1963, 1969 и 1971 году.

В матче за третье место мадридский «Реал» обыграл турецкий «Фенербахче» со счетом 94:75. В составе прошлогоднего победителя Евролиги наибольшее число очков набрал Густаво Айон — 23.

0