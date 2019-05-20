ЦСКА — победитель Евролиги-2018/19

БК ЦСКА
ЦСКА
Самыми результативными в составе армейцев стали форвард Уилл Клайберн и защитник Кори Хиггинс, набравшие по 20 очков.
В составе турецкого клуба отличился защитник Шейн Ларкин — 29 очков.
Таким образом, ЦСКА четвертый раз в своей истории стал обладателем главного трофея Евролиги. Ранее армейцы праздновали победу на турнире в 2006, 2008 и 2016 годах.
В советский период армейцы выигрывали турнир в 1961, 1963, 1969 и 1971 году.
В матче за третье место мадридский «Реал» обыграл турецкий «Фенербахче» со счетом 94:75. В составе прошлогоднего победителя Евролиги наибольшее число очков набрал Густаво Айон — 23.
.@cskabasket lifting the trophy 🏆 👏#F4GLORY pic.twitter.com/TliXpVNo6k— EuroLeague (@EuroLeague) May 19, 2019