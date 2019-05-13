«Торонто» и «Портленд» и вышли в полуфинал плей-офф НБА

стал вторым финалистом плей-офф Западной конференции НБА. В седьмом матче полуфинальной серии команда Стоттса на выезде обыграла— 100:96 (17:29, 22:19, 32:24, 29:24).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Си Джей Макколлум, набравший 37 очков. Дэмьен Лиллард оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов. За «Наггетс» 29 очков и 13 подборов набрал Никола Йокич.

Таким образом, «Блэйзерс» выиграли серию со счетом 4:3. В финале Западной конференции «Портленд» сыграет против «Голден Стэйт».

В седьмом матче серии полуфинала Восточной конференции НБА «Торонто» на домашнем паркете взял верх над «Филадельфией» — 92:90 (18:13, 26:27, 23:24, 25:26).

Кавай Леонард стал самым результативным игроком встречи, набрав 41 очко. Паскаль Сиакам оформил дабл-дабл из 11 баллов и 11 подборов.

В составе «Филадельфии» дабл-даблами отметились Джоэл Эмбиид (21 очко и 11 подборов) и Тобиас Харрис (15 баллов и 10 подборов).

«Торонто» выиграл серию со счетом 4:3 и в финале Восточной конференции сыграет с «Милуоки». 0