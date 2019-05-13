ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стоунз (слева) оставил мяч в миллиметрах от гола на линии ворот «Сити» в матче против «Ливерпуля» Завершение АПЛ: чемпионские миллиметры, чудо от Почеттино и позор «МЮ»
  • 08:18
    • «Торонто» и «Портленд» и вышли в полуфинал плей-офф НБА
  • 08:00
    • «Бостон» обыграл «Каролину» во втором матче серии
  • 18:50
    • «Манчестер Сити» выиграл АПЛ второй раз подряд
  • 23:37
    • Сборная Канады разгромила Великобританию на ЧМ-2019
  • 23:24
    • Голы Флоренци и Джеко позволили «Роме» выиграть у «Ювентуса»
    Все новости спорта

    «Торонто» и «Портленд» и вышли в полуфинал плей-офф НБА

    НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Денвер Наггетс Торонто Рэпторс Филадельфия Сиксерс
    «Портленд» стал вторым финалистом плей-офф Западной конференции НБА. В седьмом матче полуфинальной серии команда Стоттса на выезде обыграла «Денвер» — 100:96 (17:29, 22:19, 32:24, 29:24).

    Кавай Леонард
    Кавай Леонард

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Си Джей Макколлум, набравший 37 очков. Дэмьен Лиллард оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов. За «Наггетс» 29 очков и 13 подборов набрал Никола Йокич.

    Таким образом, «Блэйзерс» выиграли серию со счетом 4:3. В финале Западной конференции «Портленд» сыграет против «Голден Стэйт».

    В седьмом матче серии полуфинала Восточной конференции НБА «Торонто» на домашнем паркете взял верх над «Филадельфией» — 92:90 (18:13, 26:27, 23:24, 25:26).

    Кавай Леонард стал самым результативным игроком встречи, набрав 41 очко. Паскаль Сиакам оформил дабл-дабл из 11 баллов и 11 подборов.

    В составе «Филадельфии» дабл-даблами отметились Джоэл Эмбиид (21 очко и 11 подборов) и Тобиас Харрис (15 баллов и 10 подборов).

    «Торонто» выиграл серию со счетом 4:3 и в финале Восточной конференции сыграет с «Милуоки». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • Россия — Чехия
  • 2.08
  • Сегодня в 17:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия и Чехия сыграют от атаки
  • Россия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Прервут ли США победную серию Финляндии?
  • США — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Прервет ли «Парма» победное домашнее шествие «Болоньи»?
  • «Болонья» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Артуро Видаль и Серхио Бускетс Футбол Примера. «Барселона» победила «Хетафе», «Реал» проиграл в Сан-СебастьянеРезультаты матчей 37-го тура испанской Примеры Вчера в 22:140
  • 21:04
    • Дубль Дриусси принес «Зениту» победу над ЦСКА
  • 08:49
    • Алиссон стал обладателем «Золотой перчатки» АПЛ-2018/19
  • 08:34
    • Хавбек «Барселоны» из-за травмы может не сыграть в финале Кубка Испании
    Бенедикт Хеведес Футбол РПЛ. «Зенит» обыграл ЦСКА, «Локомотив» разгромил «Рубин», «Енисей» вылетел в ФНЛОбзор матчей 28-го тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:110
  • Экспресс дня

  • Финал чемпионской битвы «Ливерпуля» и «Ман Сити»
  • 2.95
    •
  • 23:59
    • «Лион» разобрался с «Марселем» на «Велодроме»
  • 23:48
    • Сборная Латвии уступила Швейцарии в матче чемпионата мира
  • 23:05
    • Нобоа рассчитывает победить «Ростов» и «Енисей»
    Лоренсо Мельгарехо и Зе Луиш Футбол Скучная победа. «Спартак» завершил сезон на «Открытие арене»«Красно-белые» одержали победу над «Уфой» Вчера в 20:580
  • 19:28
    • Шведы отправили в ворота итальянцев восемь безответных шайб
  • 18:26
    • «Спартак» минимально переиграл «Уфу» в Москве
  • 18:00
    • Хэмилтон выиграл «Гран-при Испании», Квят — девятый
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить