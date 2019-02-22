«Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто», «Лейкерс» победил «Хьюстон»

на своем паркете в упорной борьбе переигралв матче регулярного чемпионата НБА — 125:123 (35:30, 25:32, 29:29, 36:32).

36 очков «Уорриорз» принес лидер команды Стефен Карри, 28 очков добавил Кевин Дюрант. У «Кингз» 28 очков в активе новичка — Марвина Бэгли.

«Уорриорз» занимают в Западной конференции 1-е место с соотношением побед и поражений 42-16, а «Кингз» — 9-е (30-28).

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете обыграли «Хьюстон» — 111:106 (22:32, 30:26, 31:32, 28:16).

«Лейкерс» проигрывали на протяжении большей части матча, но смогли вырвать победу в заключительной четверти.

Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, на счету которого 29 очков. У «Рокетс» 30 очков набрал Джеймс Харден, а Крис Пол остановился в шаге от трипл-дабла — у него 23 очка, 10 подборов и 9 передач.

«Лейкерс» занимают в Западной конференции 10-е место с соотношением побед и поражений 29-29, а «Рокетс» — 5-е (32-25).

Другие результаты:

«Кливленд» — «Финикс» 111:98 (23:28, 32:23, 22:21, 34:26)

«Филадельфия» — «Майами» 106:102 (29:21, 28:29, 16:25, 33:27)

«Бруклин» — «Портленд» 99:113 (21:23, 29:27, 22:34, 27:29)

«Милуоки» — «Бостон» 98:97 (20:22, 33:25, 19:21, 26:29) 0