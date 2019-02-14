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    «Зенит» во втором овертайме проиграл ВЭФу

    Лига ВТБ Зенит ВЭФ Автодор Калев
    «Зенит» потерпел поражение от ВЭФа в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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    Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 101:102 2ОТ (15:14, 21:20, 24:19, 14:21, 27:28).

    Лучшим в составе победителей стал Глен Коузи, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 передач.

    У «сине-бело-голубых» дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов собрал Джален Рейнольдс.

    В турнирной таблице «Зенит» занимает шестое место (10 побед, 6 поражений), а ВЭФ — 11-е (5 побед, 13 поражений).

    В еще одном матче «Автодор» одолел «Калев» — 112:109 (31:32, 25:28, 20:21, 36:28). 0

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