«Зенит» во втором овертайме проиграл ВЭФу

потерпел поражение отв домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 101:102 2ОТ (15:14, 21:20, 24:19, 14:21, 27:28).

Лучшим в составе победителей стал Глен Коузи, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 передач.

У «сине-бело-голубых» дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов собрал Джален Рейнольдс.

В турнирной таблице «Зенит» занимает шестое место (10 побед, 6 поражений), а ВЭФ — 11-е (5 побед, 13 поражений).

В еще одном матче «Автодор» одолел «Калев» — 112:109 (31:32, 25:28, 20:21, 36:28). 0