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    «Голдэн Стэйт» разгромил «Сан-Антонио», «Милуоки» сильнее «Вашингтона»

    НБА Бостон Селтикс Голден Стэйт Уорриорз Вашингтон Уизардс Денвер Наггетс Бруклин Нетс Юта Джаз Сан-Антонио Спёрс Шарлотт Хорнетс Милуоки Бакс Чикаго Буллз
    «Голден Стэйт» дома одержал победу над «Сан-Антонио» — 141:102 (33:31, 33:21, 49:31, 26:19).

    Яннис Адетокунбо
    Яннис Адетокунбо
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    Самым результативным игроком встречи стал защитник действующих чемпионов Клэй Томпсон, набравший 26 очков. Он реализовал 4 броска из 5 из-за дуги. 23 балла на счету Кевина Дюранта, 19 — у Стивена Карри, 15 — у Демаркуса Казинса.

    «Голден Стэйт» (38-15) одержал 13-ю победу в 14 матчах. У «Сан-Антонио» (32-24) второе поражение кряду после пяти выигрышей.

    «Милуоки» обыграл «Вашингтон» в домашнем матче — 148:129 (50:35, 35:30, 35:42, 28:22).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, набравший 43 очка. Дабл-дабл из 22 баллов и 11 результативных передач оформил Эрик Бледсо. 18 очков на счету Малкольма Брогдона, 16 — у Криса Миддлтона.

    «Милуоки» (40-13) одержал пятую победу кряду и первым в сезоне записал на свой счёт 40 выигрышей. У «Вашингтона» (22-32) три поражения подряд.

    Другие результаты:

    «Сакраменто» — «Хьюстон» — 101:127 (28:32, 17:44, 29:28, 27:23)

    «Юта» — «Финикс» — 116:88 (30:24, 26:22, 23:25, 37:17)

    «Даллас» — «Шарлотт» — 99:93 (27:20, 25:26, 22:25, 25:22)

    «Чикаго» — «Нью-Орлеан» — 120:125 (39:37, 26:27, 17:27, 38:34)

    «Бруклин» — «Денвер» — 135:130 (30:35, 42:25, 36:27, 27:43) 0

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