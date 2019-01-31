«Бостон» и «Сакраменто» одержали разгромные победы

В матче регулярного сезона НБАна домашнем паркете разгромил— 126:94 (35:28, 28:31, 35:16, 28:19).

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Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джейлен Браун, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов. Ещё один дабл-дабл (17 баллов и 10 результативных передач) на счету Терри Розира. У гостей 21 балл на счету Кембы Уокера.

«Бостон» (32-19) одержал седьмую победу в восьми матчах и идет пятым на Востоке. У «Шарлотт» (24-26) два поражения в трех встречах и восьмая позиция.

В другом матче дня регулярного сезона НБА «Сакраменто» крупно обыграл «Атланту» — 135:113 (32:31, 35:22, 38:27, 30:33).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Атланты» Трэй Янг, набравший 23 очка. Он также реализовал 4 броска из 9 из-за дуги.

В составе «Сакраменто» дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов оформил новичок Марвин Бэгли III. 20 баллов на счету Харри Джайлса.

«Сакраменто» (26-25) одержал вторую победу в трех встречах и занимает 10-е место в Западной конференции. У «Атланты» (15-35) четыре поражения в шести матчах и 12-я позиция в Восточной конференции.

Другие результаты:

«Нью-Йорк» — «Даллас» 90:114 (20:24, 27:31, 23:35, 20:24)

«Майами» — «Чикаго» 89:105 (21:31, 27:19, 20:28, 21:27)

«Нью-Орлеан» — «Денвер» 99:105 (26:29, 30:24, 19:33, 24:19)

«Вашингтон» — «Индиана» 107:89 (35:25, 24:20, 23:24, 25:20)

«Миннесота» — «Мемфис» 99:97 ОТ (24:16, 20:28, 27:25, 22:24, 6:4)

«Портленд» — «Юта» 132:105 (45:27, 29:31, 35:22, 23:25) 0