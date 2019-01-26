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    «Денвер» разгромил «Финикс», «Бруклин» дома обыграл «Нью-Йорк»

    НБА Орландо Мэджик Вашингтон Уизардс Кливленд Кавальерс Майами Хит Бруклин Нетс Нью-Йорк Никс Чикаго Буллз Лос-Анджелес Клипперс Мемфис Гриззлиз Сакраменто Кингз Хьюстон Рокетс Торонто Рэпторс Даллас Маверикс Детройт Пистонс Милуоки Бакс Шарлотт Хорнетс Денвер Наггетс Финикс Санз Юта Джаз Миннесота Тимбервулвз
    «Денвер» разгромил «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 132:95 (37:32, 33:23, 28:26, 34:14).

    Пол Миллсэп
    Пол Миллсэп
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    В составе победителей сразу восемь игроков преодолели отметку в 10 набранных очков, а самым результативным стал Пол Миллсэп — 20 очков.

    У проигравших 35 очков заработал Девин Букер.

    «Денвер» занимает второе место в Западной конференции, «Санз» потерпели седьмое поражение подряд и занимают последнюю строку в этой конференции.

    В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бруклин» на домашнем паркете взял верх над «Нью-Йорк» — 109:99 (30:37, 30:23, 27:22, 22:17).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Трэй Берк, набравший 25 очков. Дабл-дабл из 22 баллов и 13 подборов оформил Ноа Вонле.

    В составе победителей 19 очков в активе Тео Пинсона. Эд Дэвис оформил дабл-дабл из 17 баллов и 16 подборов.

    «Бруклин» (27-23) одержал шестую победу кряду и идет шестым на Востоке. «Нью-Йорк» (10-37) — 14-й.

    Другие результаты:

    «Орландо» — «Вашингтон» 91:95 (21:24, 17:26, 31:25, 22:20)
    «Кливленд» — «Майами» 94:100 (23:27, 30:21, 17:32, 24:20)
    «Чикаго» — «Клипперс» 101:106 (20:27, 36:25, 26:28, 19:26)
    «Мемфис» — «Сакраменто» 96:99 (23:24, 19:24, 29:29, 25:22)
    «Хьюстон» — «Торонто» 121:119 (33:20, 37:41, 26:28, 25:30)
    «Даллас» — «Детройт» 106:101 (23:28, 39:26, 26:31, 18:16)
    «Милуоки» — «Шарлотт» 108:99 (22:27, 30:27, 24:33, 32:12)
    «Юта» — «Миннесота» 106:102 (31:24, 21:21, 38:24, 16:33) 0

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