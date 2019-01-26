«Денвер» разгромил «Финикс», «Бруклин» дома обыграл «Нью-Йорк»

разгромилв матче регулярного чемпионата НБА со счетом 132:95 (37:32, 33:23, 28:26, 34:14).

В составе победителей сразу восемь игроков преодолели отметку в 10 набранных очков, а самым результативным стал Пол Миллсэп — 20 очков.

У проигравших 35 очков заработал Девин Букер.

«Денвер» занимает второе место в Западной конференции, «Санз» потерпели седьмое поражение подряд и занимают последнюю строку в этой конференции.

В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бруклин» на домашнем паркете взял верх над «Нью-Йорк» — 109:99 (30:37, 30:23, 27:22, 22:17).

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Трэй Берк, набравший 25 очков. Дабл-дабл из 22 баллов и 13 подборов оформил Ноа Вонле.

В составе победителей 19 очков в активе Тео Пинсона. Эд Дэвис оформил дабл-дабл из 17 баллов и 16 подборов.

«Бруклин» (27-23) одержал шестую победу кряду и идет шестым на Востоке. «Нью-Йорк» (10-37) — 14-й.

Другие результаты:

«Орландо» — «Вашингтон» 91:95 (21:24, 17:26, 31:25, 22:20)

«Кливленд» — «Майами» 94:100 (23:27, 30:21, 17:32, 24:20)

«Чикаго» — «Клипперс» 101:106 (20:27, 36:25, 26:28, 19:26)

«Мемфис» — «Сакраменто» 96:99 (23:24, 19:24, 29:29, 25:22)

«Хьюстон» — «Торонто» 121:119 (33:20, 37:41, 26:28, 25:30)

«Даллас» — «Детройт» 106:101 (23:28, 39:26, 26:31, 18:16)

«Милуоки» — «Шарлотт» 108:99 (22:27, 30:27, 24:33, 32:12)

«Юта» — «Миннесота» 106:102 (31:24, 21:21, 38:24, 16:33) 0