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    «Бостон» проиграл «Орландо», «Оклахома» победила «Сан-Антонио»

    НБА Бостон Селтикс Орландо Мэджик Оклахома-Сити Тандер Сан-Антонио Спёрс Лос-Анджелес Клипперс Детройт Пистонс Майами Хит Мемфис Гриззлиз Миннесота Тимбервулвз Финикс Санз Денвер Наггетс Сакраменто Кингз Шарлотт Хорнетс Юта Джаз Чикаго Буллз
    «Бостон Селтикс» потерпел поражение от «Орландо Мэджик» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.

    Аарон Гордон
    Аарон Гордон
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    Встреча, которая прошла в Орландо, завершилась со счетом 105:103 (19:19, 22:32, 31:26, 33:26) в пользу хозяев.

    Главным героем встречи стал форвард «Орландо» Аарон Гордон, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов. Дабл-даблом также отметился центровой Никола Вучевич — 16 очков, 13 подборов.

    У «Селтикс» самым результативным стал Кайри Ирвинг, набравший 24 очка. Маркус Моррис набрал 17 очков, 16 — у Джейсона Тейтума.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает пятое место (25 побед, 17 поражений), а «Орландо» — десятое (18 побед, 24 поражения).

    «Орландо» — «Бостон»

    «Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке обыграла «Сан-Антонио Сперс» со счетом 122:112 (23:31, 28:29, 35:20, 36:32).

    Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Расселл Уэстбрук, на счету которого 24 очка, 10 подборов, 7 передач и 2 перехвата. Дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов оформил Пол Джордж.

    У проигравших Марко Белинелли набрал 24 очка, Демар Дерозан — 18, Ламаркус Олдридж — 17.

    В турнирной таблице Западной конференции «Оклахома» занимает третье место (26 побед, 16 поражений), а «Сан-Антонио» — седьмое (25 побед, 19 поражений).

    «Оклахома» — «Сан-Антонио»

    Другие результаты:

    «Клипперс» — «Детройт» — 104:109 (24:37, 30:28, 26:25, 24:19)
    «Майами» — «Мемфис» — 112:108 (30:34, 33:27, 28:22, 21:25)
    «Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 110:106 (27:29, 27:23, 33:37, 23:17)
    «Финикс» — «Денвер» — 102:93 (31:23, 29:24, 21:22, 21:24)
    «Сакраменто» — «Шарлотт» — 104:97 (35:29, 22:30, 25:17, 22:21)
    «Юта» — «Чикаго» — 110:102 (29:19, 22:34, 30:29, 29:20) 0

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