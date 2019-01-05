«Оклахома» победила «Портленд», «Милуоки» разгромил «Атланту»

В матче регулярного чемпионата НБАна своей площадке проигралсо счетом 109:111 (28:28, 34:29, 25:36, 22:18).

Самым результативным игроком стал форвард гостей Пол Джордж, набравший 37 очков. В составе «Портленда» 23 очка набрал Дэмьен Лиллард.

«Оклахома» (25 побед и 13 поражений) занимает второе место в Западной конференции , «Портленд» (22-17) — шестой.

В другом поединке регулярном чемпионате НБА «Милуоки» крупно победил «Атланту» со счетом 144:112 (43:14, 33:29, 42:36, 26:33).

Самыми результативными игроками матча стали игроки «Бакс» Крис Миддлтон и Малкольм Брогдон с 19 очками. Дабл-даблами отметились Яннис Адетокунбо (16 очков, 10 передач). У «Хоукс» дабл-даблом из 13 очков и 10 передач отметился Трей Янг.

«Милуоки» (27-10) является лидером Восточной конференции, «Атланта» (10-28) — 12-я.

Другие результаты:

«Кливленд» — «Юта» 91:117 (20:23, 29:25, 22:33, 20:36)

«Миннесота» — «Орландо» 120:103 (31:40, 33:28, 31:17, 25:18)

«Бостон» — «Даллас» 114:93 (34:23, 24:28, 26:17, 30:25)

«Майами» — «Вашингтон» 115:109 (31:24, 30:34, 34:28, 20:23)

«Мемфис» — «Бруклин» 100:109 (26:26, 21:22, 30:33, 23:28)

«Чикаго» — «Индиана» 116:119 ОТ(30:18, 28:36, 20:21, 27:30, 11:14)

«Финикс» — «Клипперс» 111:121 (19:38, 25:30, 34:23, 33:30)

«Лейкерс» — «Нью-Йорк» 112:119 (25:39, 34:24, 33:23, 20:33) 0