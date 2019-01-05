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    «Оклахома» победила «Портленд», «Милуоки» разгромил «Атланту»

    НБА Кливленд Кавальерс Юта Джаз Миннесота Тимбервулвз Орландо Мэджик Бостон Селтикс Даллас Маверикс Майами Хит Вашингтон Уизардс Мемфис Гриззлиз Бруклин Нетс Чикаго Буллз Индиана Пэйсерс Милуоки Бакс Атланта Хоукс Финикс Санз Лос-Анджелес Клипперс Портленд Трэйл Блэйзерс Оклахома-Сити Тандер Лос-Анджелес Лейкерс Нью-Йорк Никс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Портленд» на своей площадке проиграл «Оклахоме» со счетом 109:111 (28:28, 34:29, 25:36, 22:18).

    Пол Джордж
    Пол Джордж
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    Самым результативным игроком стал форвард гостей Пол Джордж, набравший 37 очков. В составе «Портленда» 23 очка набрал Дэмьен Лиллард.

    «Оклахома» (25 побед и 13 поражений) занимает второе место в Западной конференции , «Портленд» (22-17) — шестой.

    В другом поединке регулярном чемпионате НБА «Милуоки» крупно победил «Атланту» со счетом 144:112 (43:14, 33:29, 42:36, 26:33).

    Самыми результативными игроками матча стали игроки «Бакс» Крис Миддлтон и Малкольм Брогдон с 19 очками. Дабл-даблами отметились Яннис Адетокунбо (16 очков, 10 передач). У «Хоукс» дабл-даблом из 13 очков и 10 передач отметился Трей Янг.

    «Милуоки» (27-10) является лидером Восточной конференции, «Атланта» (10-28) — 12-я.

    Другие результаты:

    «Кливленд» — «Юта» 91:117 (20:23, 29:25, 22:33, 20:36)
    «Миннесота» — «Орландо» 120:103 (31:40, 33:28, 31:17, 25:18)
    «Бостон» — «Даллас» 114:93 (34:23, 24:28, 26:17, 30:25)
    «Майами» — «Вашингтон» 115:109 (31:24, 30:34, 34:28, 20:23)
    «Мемфис» — «Бруклин» 100:109 (26:26, 21:22, 30:33, 23:28)
    «Чикаго» — «Индиана» 116:119 ОТ(30:18, 28:36, 20:21, 27:30, 11:14)
    «Финикс» — «Клипперс» 111:121 (19:38, 25:30, 34:23, 33:30)
    «Лейкерс» — «Нью-Йорк» 112:119 (25:39, 34:24, 33:23, 20:33) 0

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