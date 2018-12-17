ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» закрепился на 4-м месте АПЛАзар вернул себе статус лидера «Челси»
  • 10:01
    • НХЛ. Шайбы Кучерова и Свечникова, ассисты Голдобина и Василевского
  • 08:59
    • Пятая подряд победа «Бруклина», «Вашингтон» разобрался с «Лейкерс»
  • 08:26
    • Игрок «Аякса» выиграл премию Golden Boy
  • 08:10
    • «Рейнджерс» вызвали Георгиева из АХЛ
  • 04:01
    • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2018/2019. Онлайн
    Все новости спорта

    Пятая подряд победа «Бруклина», «Вашингтон» разобрался с «Лейкерс»

    НБА Бруклин Нетс Вашингтон Уизардс Даллас Маверикс Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Лейкерс Нью-Йорк Никс Индиана Пэйсерс Филадельфия Сиксерс
    «Бруклин» победил «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 144:127 (42:23, 30:43, 39:30, 33:31).

    Д'Анджело Расселл
    Д'Анджело Расселл
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бруклина» Д'Анджело Расселл, в активе которого 32 очка, 7 передач, 6 подборов и 2 перехвата. Дабл-даблами в составе «Атланты» отметились Дуэйн Дедмон (24 очка, 12 подборов) и Трей Янг (13 очков, 10 передач). 29 очков набрал Джон Коллинс.

    «Нетс» (13-18) одержали пятую победу подряд и занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Хоукс» (6-23) потерпели седьмое поражение в восьми последних играх.

    «Атланта» — «Бруклин»

    «Вашингтон Уизардс» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Лейкерс» и победил со счетом 128:110 (33:23, 38:28, 28:25, 29:34).

    Главным героем встречи стал разыгрывающий «Вашингтона» Джон Уолл, в активе которого 40 очков и 14 передач. Дабл-даблом в составе победителей также отметился защитник Брэдли Бил (25 очков, 12 подборов). По 20 очков набрали Сэм Деккер и Джефф Грин.

    Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс матч провалил, реализовав с игры только 5 бросков из 16. На его счету 13 очков, 6 подборов, 3 передачи, 1 блокшот и 4 потери. Самым результативным игроком в составе «Лос-Анджелеса» стал Кентавиус Колдуэлл-Поуп, набравший 25 очков.

    «Вашингтон» — «Лейкерс»

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Нью-Йорк» — 110:99 (28:26, 28:27, 23:20, 31:26)

    «Даллас» — «Сакраменто» — 113:120 (31:34, 27:27, 25:32, 30:27)

    «Нью-Орлеан» — «Майами» — 96:102 (28:33, 23:24, 22:28, 23:17)

    «Денвер» — «Торонто» — 95:86 (23:23, 16:24, 29:25, 27:14)

    «Кливленд» — «Филадельфия» — 105:128 (36:29, 22:36, 27:24, 20:39) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • «Алавес» — «Атлетик»
  • 1.91
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» остановит победную поступь «Автомобилиста»
  • «Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • «Авангард» должен обыграть дома «Йокерит»
  • «Авангард» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Вернется ли «Лацио» к победам?
  • «Аталанта» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Реал» Футбол Примера. «Барселона» разгромила «Леванте», «Реал» взял верх над «Райо Вальекано»Подробности матчей 16-го тура испанской Примеры 00:490
  • 00:42
    • «Барселона» разгромила «Леванте», Месси оформил хет-трик
  • 20:59
    • Дубль Шакири принес «Ливерпулю» победу над «МЮ»
  • 19:41
    • Россия разгромила Финляндию и выиграла Кубок Первого канала
    Игроки «МЮ» Футбол «Ливерпуль» против «МЮ». Топ-10 матчей в историиВспоминаем самые лучшие противостояния «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Вчера в 17:350
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выезды «Челси» и «Арсенала», битва на «Энфилде»
  • 5.54
    •
  • 10:26
    • Крыховяк: В Лиге чемпионов не хватило постоянства
  • 10:14
    • «Урал» подпишет защитника БАТЭ
  • 09:30
    • Игроки сборной России попали в символическую сборную Мирового кубка вызова
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Победный бросок Овечкина, ассисты Дадонова и МалкинаРезультаты матчей НХЛ 16 декабря Вчера в 10:570
  • 09:15
    • Аршавин: После «Арсенала» думал о завершении карьеры
  • 08:43
    • Анчелотти: Поражение от «Ливерпуля» стало ударом
  • 22:03
    • «Наполи» вырвал победу у «Кальяри»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку