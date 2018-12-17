Пятая подряд победа «Бруклина», «Вашингтон» разобрался с «Лейкерс»

победилв матче регулярного чемпионата НБА — 144:127 (42:23, 30:43, 39:30, 33:31).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бруклина» Д'Анджело Расселл, в активе которого 32 очка, 7 передач, 6 подборов и 2 перехвата. Дабл-даблами в составе «Атланты» отметились Дуэйн Дедмон (24 очка, 12 подборов) и Трей Янг (13 очков, 10 передач). 29 очков набрал Джон Коллинс.

«Нетс» (13-18) одержали пятую победу подряд и занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Хоукс» (6-23) потерпели седьмое поражение в восьми последних играх.

«Атланта» — «Бруклин»

«Вашингтон Уизардс» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Лейкерс» и победил со счетом 128:110 (33:23, 38:28, 28:25, 29:34).

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Вашингтона» Джон Уолл, в активе которого 40 очков и 14 передач. Дабл-даблом в составе победителей также отметился защитник Брэдли Бил (25 очков, 12 подборов). По 20 очков набрали Сэм Деккер и Джефф Грин.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс матч провалил, реализовав с игры только 5 бросков из 16. На его счету 13 очков, 6 подборов, 3 передачи, 1 блокшот и 4 потери. Самым результативным игроком в составе «Лос-Анджелеса» стал Кентавиус Колдуэлл-Поуп, набравший 25 очков.

«Вашингтон» — «Лейкерс»

Другие результаты:

«Индиана» — «Нью-Йорк» — 110:99 (28:26, 28:27, 23:20, 31:26)

«Даллас» — «Сакраменто» — 113:120 (31:34, 27:27, 25:32, 30:27)

«Нью-Орлеан» — «Майами» — 96:102 (28:33, 23:24, 22:28, 23:17)

«Денвер» — «Торонто» — 95:86 (23:23, 16:24, 29:25, 27:14)

«Кливленд» — «Филадельфия» — 105:128 (36:29, 22:36, 27:24, 20:39) 0