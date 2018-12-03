Российские баскетболисты обыграли Чехию в квалификации ЧМ-2019

Сборная России
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Самым результативным игроком матча стал форвард сборной Чехии Яромир Бохачик, который набрал 26 очков.
В составе российской команды больше всех набрал защитник Дмитрий Хвостов — 17 баллов.
В составе сборной России дебютировал форвард ЦСКА Джоэл Боломбой, который 12 ноября получил российское гражданство.
Россияне занимают третье место в отборочной группе K, дающее путевку в финальную стадию турнира. В двух заключительных встречах россияне сыграют в гостях с Болгарией (21 февраля) и дома с Финляндией (24 февраля).
Чехия и лидер таблицы Франция уже обеспечили себе путевку на ЧМ. 0