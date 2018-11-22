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    «Мемфис» обыграл «Сан-Антонио», четвертое подряд поражение «Голден Стэйт»

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    В матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт» потерпел четвертое поражение подряд, проиграв на домашнем паркете «Оклахома-Сити» — 123:95 (23:18, 37:28, 27:33, 36:16).

    Майк Конли
    Майк Конли
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    Самым результативным в составе «Оклахомы-Сити» стал Деннис Шредер, в активе которого 32 очка. У «Голден Стэйт» 27 очков на счету Кевина Дюранта. Он же сделал 14 подборов.

    Стоит отметить, что игроки хозяев Стивен Карри и Дрэймонд Грин в этой встрече участие не принимали.

    «Голден Стэйт» (12-7) идет пятым в Западной конференции, «Оклахома-Сити» (11-6) — четвертый там же.

    В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сан-Антонио» потерпел пятое поражение в шести играх, уступив дома «Мемфису» — 103:104 (32:30, 27:31, 18:20, 26:23).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Майк Конли, набравший 30 очков. Дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов в активе центрового Марка Газоля. В составе «Спёрс» 24 очка набрал Демар Дерозан.

    «Сан-Антонио» (8-9) — 11-й на Западе, «Мемфис» (12-5) — лидер этой конференции.

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Индиана» 127:109 (35:30, 33:30, 37:24, 22:25)
    «Филадельфия» — «Нью-Орлеан» 121:120 (38:23, 29:34, 29:30, 25:33)
    «Атланта» — «Торонто» 108:124 (24:29, 20:26, 29:31, 35:38)
    «Бостон» — «Нью-Йорк» 109:117 (18:26, 31:39, 20:19, 40:33)
    «Миннесота» — «Денвер» 101:103 (25:23, 31:27, 18:35, 27:18)
    «Милуоки» — «Портленд» 143:100 (31:20, 41:30, 37:29, 34:21)
    «Чикаго» — «Финикс» 124:116 (25:28, 39:41, 30:24, 30:23)
    «Хьюстон» — «Детройт» 126:124 (31:29, 25:28, 37:26, 33:41)
    «Кливленд» — «Лейкерс» 105:109 (28:24, 24:25, 29:32, 24:28)
    «Даллас» — «Бруклин» 119:113 (34:32, 27:18, 24:31, 34:32)
    «Юта» — «Сакраменто» 110:119 (23:34, 31:26, 29:24, 27:35) 0

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