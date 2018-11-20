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    «Клипперс» добыли пятую победу подряд, 43 очка Уокера против «Бостона»

    НБА Шарлотт Хорнетс Оклахома-Сити Тандер Кливленд Кавальерс Бостон Селтикс
    «Атланта» на своем паркете проиграла «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:127 (34:29, 30:32, 32:28, 23:38).

    Кемба Уокер
    Кемба Уокер
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    Самым результативным в команде из Лос-Анджелеса стал Тобиас Харрис, который набрал 24 очка и совершил 8 подборов. У «Атланты» лучшим стал Трей Янг 25 очков и 17 передач. «Клипперс» добыли уже пятую победу подряд.

    «Клипперс» — «Атланта»

    «Шарлотт» на своем паркете переиграл «Бостон» — 117:112 (29:24, 25:32, 30:31, 33:25).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Кемба Уокер, набравший 43 очка. В составе «Бостона» дабл-даблом из 27 баллов и 11 результативных передач отметился Кайри Ирвинг.

    «Бостон» — «Шарлотт»

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Юта» — 121:94 (32:19, 25:28, 29:23, 35:24)

    «Детройт» — «Кливленд» — 113:102 (38:27, 28:19, 27:23, 20:33)

    «Сакраменто» — «Оклахома-Сити» — 117:113 (37:24, 32:32, 15:29, 33:28)

    «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 140:126 (30:39, 38:28, 40:30, 32:29)

    «Мемфис» — «Даллас» — 98:88 (25:21, 28:28, 21:25, 24:14)

    «Милуоки» — «Денвер» — 104:98 (25:29, 21:27, 32:21, 26:21)

    «Филадельфия» — «Финикс» — 119:114 (26:36, 31:26, 35:24, 27:28) 0

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