«Клипперс» добыли пятую победу подряд, 43 очка Уокера против «Бостона»

на своем паркете проигралав матче регулярного чемпионата НБА — 119:127 (34:29, 30:32, 32:28, 23:38).

Кемба Уокер Sportando 1000 Фрибет для всех Забрать!

Самым результативным в команде из Лос-Анджелеса стал Тобиас Харрис, который набрал 24 очка и совершил 8 подборов. У «Атланты» лучшим стал Трей Янг 25 очков и 17 передач. «Клипперс» добыли уже пятую победу подряд.

«Клипперс» — «Атланта»

«Шарлотт» на своем паркете переиграл «Бостон» — 117:112 (29:24, 25:32, 30:31, 33:25).

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Кемба Уокер, набравший 43 очка. В составе «Бостона» дабл-даблом из 27 баллов и 11 результативных передач отметился Кайри Ирвинг.

«Бостон» — «Шарлотт»

Другие результаты:

«Индиана» — «Юта» — 121:94 (32:19, 25:28, 29:23, 35:24)

«Детройт» — «Кливленд» — 113:102 (38:27, 28:19, 27:23, 20:33)

«Сакраменто» — «Оклахома-Сити» — 117:113 (37:24, 32:32, 15:29, 33:28)

«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 140:126 (30:39, 38:28, 40:30, 32:29)

«Мемфис» — «Даллас» — 98:88 (25:21, 28:28, 21:25, 24:14)

«Милуоки» — «Денвер» — 104:98 (25:29, 21:27, 32:21, 26:21)

«Филадельфия» — «Финикс» — 119:114 (26:36, 31:26, 35:24, 27:28) 0