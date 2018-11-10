Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» победить «Шарлотт», «Бруклин» обыграл «Денвер»

в овертайме обыгралав домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 133:132 (33:33, 32:17, 31:35, 23:34, 14:13).

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В составе «Севенти Сиксерс» дабл-даблы оформили Джоэл Эмбиид (42 очка + 18 подборов) и Бен Симмонс (22 очка + 13 передач).

Наибольшее количество баллов «Хорнетс» принес Кемба Уокер — 30, дабл-дабл в активе Майкла Кидда-Гилкриста (12 очков + 12 подборов).

«Филадельфия» (8-5) идет на третьей позиции на Востоке, «Шарлотт» (6-6) — 8-й там же.

В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бруклин» одержал выездную победу над «Денвером» — 112:110 (34:25, 21:23, 27:29, 30:34).

Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 21 подбора.

У «Бруклина» 23 очка набрал Д’Анджело Расселл, реализовавший 3 из 5 трёхочковых бросков. В одном шаге от дабл-дабла остановился центровой Джарретт Аллен (18 баллов и 9 подбороов).

«Бруклин» (6-6) на седьмом месте в Восточной конференции, «Денвер» (9-3) — второй в Западной конференции.

Другие результаты:

«Орландо» — «Вашингтон» 117:108 (32:25, 31:23, 26:26, 28:34)

«Атланта» — «Детройт» 109:124 (20:40, 31:34, 26:29, 32:21)

«Майами» — «Индиана» 102:110 (26:24, 33:27, 21:33, 22:26)

«Юта» — «Бостон» 123:115 (27:25, 31:26, 35:29, 30:35)

«Сакраменто» — «Миннесота» 121:110 (29:31, 34:30, 29:20, 29:29) 0