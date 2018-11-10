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    Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» победить «Шарлотт», «Бруклин» обыграл «Денвер»

    НБА Филадельфия Сиксерс Шарлотт Хорнетс Денвер Наггетс Бруклин Нетс Вашингтон Уизардс Орландо Мэджик Атланта Хоукс Детройт Пистонс Майами Хит Индиана Пэйсерс Юта Джаз Бостон Селтикс Миннесота Тимбервулвз Сакраменто Кингз
    «Филадельфия» в овертайме обыграла «Шарлотт» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 133:132 (33:33, 32:17, 31:35, 23:34, 14:13).

    Джоэл Эмбиид
    Джоэл Эмбиид
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    В составе «Севенти Сиксерс» дабл-даблы оформили Джоэл Эмбиид (42 очка + 18 подборов) и Бен Симмонс (22 очка + 13 передач).

    Наибольшее количество баллов «Хорнетс» принес Кемба Уокер — 30, дабл-дабл в активе Майкла Кидда-Гилкриста (12 очков + 12 подборов).

    «Филадельфия» (8-5) идет на третьей позиции на Востоке, «Шарлотт» (6-6) — 8-й там же.

    В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бруклин» одержал выездную победу над «Денвером» — 112:110 (34:25, 21:23, 27:29, 30:34).

    Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 21 подбора.

    У «Бруклина» 23 очка набрал Д’Анджело Расселл, реализовавший 3 из 5 трёхочковых бросков. В одном шаге от дабл-дабла остановился центровой Джарретт Аллен (18 баллов и 9 подбороов).

    «Бруклин» (6-6) на седьмом месте в Восточной конференции, «Денвер» (9-3) — второй в Западной конференции.

    Другие результаты:

    «Орландо» — «Вашингтон» 117:108 (32:25, 31:23, 26:26, 28:34)
    «Атланта» — «Детройт» 109:124 (20:40, 31:34, 26:29, 32:21)
    «Майами» — «Индиана» 102:110 (26:24, 33:27, 21:33, 22:26)
    «Юта» — «Бостон» 123:115 (27:25, 31:26, 35:29, 30:35)
    «Сакраменто» — «Миннесота» 121:110 (29:31, 34:30, 29:20, 29:29) 0

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