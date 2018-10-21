«Вашингтон» уступил «Торонто», домашние победы «Денвера» и «Портленда»

Кайл Лоури
twitter.com/raptors
Для канадской команды эта победа стала третьей подряд. Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Кайл Лоури, в его активе 28 очков и 12 передач.
Другие результаты:
«Филадельфия» — «Орландо» 116:115 (30:32, 33:20, 26:34, 27:29)
«Нью-Йорк» — «Бостон» 101:103 (18:31, 30:19, 22:27, 31:26)
«Индиана» — «Бруклин» 132:112 (33:29, 34:29, 28:27, 37:27)
«Майами» — «Шарлотт» 112:113 (29:34, 23:38, 30:20, 30:21)
«Чикаго» — «Детройт» 116:118 (27:25, 31:35, 26:25, 32:33)
«Даллас» — «Миннесота» 140:136 (37:46, 32:23, 28:30, 43:37)
«Денвер» — «Финикс»119:91 (30:16, 35:33, 27:30, 27:12)
«Портленд» — «Сан-Антонио» 121:108 (22:22, 37:28, 38:32, 24:26)
«Лейкерс» — «Хьюстон» 115:124 (28:31, 34:35, 35:32, 18:26) 0