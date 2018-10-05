«Локомотив-Кубань» разгромил «Зенит»

нанес поражениев домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 96:64 (29:17, 23:19, 26:14, 18:14).

Самым результативным в составе победителей стал Дмитрий Кулагин, набравший 14 очков. По 12 очков в копилку команды принесли Доррел Райт, Айзея Уайтхед и Джауан Джонсон.

У «сине-бело-голубых» 15 очков в активе Брэндона Дженнингса.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» сыграет с УНИКСом, а «Зенит» — с «Астаной».

В другом матче «Химки» на выезде уверенно расправились с ВЭФом — 96:67 (26:16, 26:10, 26:19, 18:22).

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 23 очка и отдавший 8 передач. 16 очков и 7 подборов в активе новобранца Джордана Мики.

У ВЭФа 19 очков в актив записал Артис Эйт.

Следующим соперником «Химок» станет «Енисей», а ВЭФа — «Парма». 0