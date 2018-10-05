ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Брайтон» — «Вест Хэм»АПЛ. «Брайтон» прервал беспроигрышную серию «Вест Хэма», «Тоттенхэм» встретится с «Кардиффом»
  • 23:52
    • Гол Мюррея принес «Брайтону» победу над «Вест Хэмом»
  • 21:25
    • «Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью
  • 20:24
    • Перед Божовичем поставлена задача вывести «Крылья» в Лигу Европы
  • 20:12
    • Овечкин — самый популярный хоккеист НХЛ
  • 19:51
    • ЦСКА начал сезон в Единой лиге ВТБ с победы
    Все новости спорта

    «Локомотив-Кубань» разгромил «Зенит»

    Лига ВТБ Локомотив-Кубань Зенит Химки ВЭФ
    «Локомотив-Кубань» нанес поражение «Зениту» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 96:64 (29:17, 23:19, 26:14, 18:14).

    Самым результативным в составе победителей стал Дмитрий Кулагин, набравший 14 очков. По 12 очков в копилку команды принесли Доррел Райт, Айзея Уайтхед и Джауан Джонсон.

    У «сине-бело-голубых» 15 очков в активе Брэндона Дженнингса.

    В следующем туре «Локомотив-Кубань» сыграет с УНИКСом, а «Зенит» — с «Астаной».

  • ЦСКА начал сезон в Единой лиге ВТБ с победы
  • Читайте по теме

    • В другом матче «Химки» на выезде уверенно расправились с ВЭФом — 96:67 (26:16, 26:10, 26:19, 18:22).

    Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 23 очка и отдавший 8 передач. 16 очков и 7 подборов в активе новобранца Джордана Мики.

    У ВЭФа 19 очков в актив записал Артис Эйт.

    Следующим соперником «Химок» станет «Енисей», а ВЭФа — «Парма». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • Дождутся ли болельщики от «Спартака» победы?
  • 2.05
  • Послезавтра в 11:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как Божович начнет в Самаре?
  • «Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Йокерит» против СКА. Кто победит в битве лидеров Запада?
  • «Йокерит» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • «Ростов» продолжит набирать очки
  • «Ростов» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Спартак» упустил победу в добавленное время Футбол Не все потеряно. «Спартак» подал признаки жизни в Лиге ЕвропыДомашняя ничья московского «Спартака» в поединке Лиги Европы с «Вильярреалом» (3:3) — в нашем обзоре прессы 10:550
  • 19:07
    • ЦСКА подписал контракт с малийским форвардом
  • 13:56
    • Гендиректор «Анжи»: У игроков есть право не выйти на поле против ЦСКА
  • 13:14
    • Лунев и Паредес вошли в команду недели Лиги Европы
    Евгений Малкин набрал три очка Хоккей НХЛ. 13 шайб «Питтсбурга» и «Вашингтона», результативная игра Малкина и ПанаринаРезультаты матчей второго игрового регулярного чемпионата НХЛ 09:350
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Разборки середняков
  • 4.30
    •
  • 23:35
    • «Тулуза» и «Ницца» обменялись голами
  • 23:27
    • «Торино» на своем поле одолел «Фрозиноне»
  • 23:21
    • «Вердер» одержал победу над «Вольфсбургом»
    Месси забил пять мячей в двух матчах Лиги чемпионов Футбол «Барселона» и блестящий Месси вернулись к своим корнямРеакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Барселона» Вчера в 20:300
  • 23:05
    • Нападающий «Уфы» получил сотрясение мозга в матче с «Арсеналом»
  • 22:55
    • «Локомотив-Кубань» разгромил «Зенит»
  • 22:42
    • «Авангард» продлил победную серию до восьми матчей
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •