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    «Химки» подписали контракт с Прэтером

    Химки Лига ВТБ
    Подмосковные «Химки» объявили о заключении контракта с американским защитником Кэйси Прэтером.

    Кэйси Прэтер
    Кэйси Прэтер
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    Соглашение с 27-летним баскетболистом подписано по системе «1+1», сообщает клубная пресс-служба.

    Минувший сезон Прэттер начинал в чемпионате Австралии в составе «Мельбурн Юнайтед». Там он сыграл в 23 встречах, набирая в них 16,7 очка, собирая 6 подборов и совершая 2,2 передачи в среднем.

    В апреле 2018 года он перешёл в греческий «Промитеас». Там статистка игрока составляла 11,8 очка, 2,3 подбора и 1,2 передачи в среднем.

    Прэтер — воспитанник команды университета Флориды. В 2014 году он выставлял кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран ни одной из команд.

    Позже он пробовал пробиться в НБА посредством выступлений в Летней лиге и в Лиге развития, но сделать ему это не удалось.

    После этого он сначала попробовал свои силы в Австралии, затем в Германии, снова в Австралии и в Греции. 0

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