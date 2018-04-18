«Торонто», «Бостон» и «Нью-Орлеан» одержали победы и повели в серии 2:0

обыгралво втором матче первого раунда плей-офф НБА — 130:119 (44:27, 32:31, 24:32, 30:29).

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев паркета ДеМар ДеРозан, в его активе 37 очков, пять подборов и четыре передачи. Его партнер по команде Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов. У гостей больше всех набрали Джон Уолл и Майк Скотт – 29 и 20 очков соответственно.

Счет в серии стал 2:0 в пользу «Рэпторс». Третий матч пройдет 20 апреля в Вашингтоне.

Во втором матче первого раунда плей-офф НБА «Бостон» на домашней площадке обыграл «Милуоки» со счетом 120:106 (33:22, 27:29, 30:24, 30:31).

В составе «Селтикс» самыми результативными стали Джейлен Браун (30 очков, 5 подборов) и Терри Розир (23 очка, 8 передач). У «Милуоки» на паркете выделялся Яннис Адетокунбо (30 очков, 9 подборов, 8 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу «Бостона».

«Нью-Орлеан» одержал выездную победу над «Портлендом» со счетом 111:102 (25:23 29:36 33:19 24:24) во втором матче серии 1/8 финала плей-офф НБА.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «пеликанов» Джру Холидэй (33 очка и 9 передач). Второй разыгрывающий гостей Рэджон Рондо остановился в шаге от трипл-дабла (16 очков, 10 подборов, 9 передач). Лидер «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов.

Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу «Нью-Орлеана».