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    «Торонто», «Бостон» и «Нью-Орлеан» одержали победы и повели в серии 2:0

    НБА Торонто Рэпторс Вашингтон Уизардс Бостон Селтикс Милуоки Бакс Портленд Трэйл Блэйзерс
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    ДеМар ДеРозан
    На фото:ДеМар ДеРозан
    «Торонто» обыграл «Вашингтон» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 130:119 (44:27, 32:31, 24:32, 30:29).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев паркета ДеМар ДеРозан, в его активе 37 очков, пять подборов и четыре передачи. Его партнер по команде Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов. У гостей больше всех набрали Джон Уолл и Майк Скотт – 29 и 20 очков соответственно.

    Счет в серии стал 2:0 в пользу «Рэпторс». Третий матч пройдет 20 апреля в Вашингтоне.

    Во втором матче первого раунда плей-офф НБА «Бостон» на домашней площадке обыграл «Милуоки» со счетом 120:106 (33:22, 27:29, 30:24, 30:31).

    В составе «Селтикс» самыми результативными стали Джейлен Браун (30 очков, 5 подборов) и Терри Розир (23 очка, 8 передач). У «Милуоки» на паркете выделялся Яннис Адетокунбо (30 очков, 9 подборов, 8 передач).

    Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу «Бостона».

    «Нью-Орлеан» одержал выездную победу над «Портлендом» со счетом 111:102 (25:23 29:36 33:19 24:24) во втором матче серии 1/8 финала плей-офф НБА.

    Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «пеликанов» Джру Холидэй (33 очка и 9 передач). Второй разыгрывающий гостей Рэджон Рондо остановился в шаге от трипл-дабла (16 очков, 10 подборов, 9 передач). Лидер «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов.

    Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу «Нью-Орлеана».

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