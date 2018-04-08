УНИКС обыграл ВЭФ

В составе победителей лучшим был испанский защитник Хоакин Колом, который записал на свой счёт 18 очков и отдал 8 результативных передач, в активе американца Джамара Смита 16 очков.
У гостей отметился центровой Каспарс Берзиньш, который записал на свой счёт 29 очков и 6 подборов.
В другом матче «Цмоки-Минск» на выезде в овертайме одолел «Калев» — 85:80 (20:19, 18:22, 14:17, 21:15, 12:7).
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кристофер Черапович, набравший 24 очка.
В составе «Калева» отличился Боян Суботич, набравший 20 очков.