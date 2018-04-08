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    УНИКС обыграл ВЭФ

    Лига ВТБ УНИКС ВЭФ Цмоки-Минск Калев
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    УНИКС
    На фото:УНИКС
    Казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ одержал победу над латвийским клубом ВЭФ со счётом 89:81 (24:20, 26:17, 19:20, 20:14, ).

    В составе победителей лучшим был испанский защитник Хоакин Колом, который записал на свой счёт 18 очков и отдал 8 результативных передач, в активе американца Джамара Смита 16 очков.

    У гостей отметился центровой Каспарс Берзиньш, который записал на свой счёт 29 очков и 6 подборов.

    В другом матче «Цмоки-Минск» на выезде в овертайме одолел «Калев» — 85:80 (20:19, 18:22, 14:17, 21:15, 12:7).

    Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кристофер Черапович, набравший 24 очка.

    В составе «Калева» отличился Боян Суботич, набравший 20 очков.

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