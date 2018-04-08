УНИКС обыграл ВЭФ

Казанскийв матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ одержал победу над латвийским клубомсо счётом 89:81 (24:20, 26:17, 19:20, 20:14, ).

В составе победителей лучшим был испанский защитник Хоакин Колом, который записал на свой счёт 18 очков и отдал 8 результативных передач, в активе американца Джамара Смита 16 очков.

У гостей отметился центровой Каспарс Берзиньш, который записал на свой счёт 29 очков и 6 подборов.

В другом матче «Цмоки-Минск» на выезде в овертайме одолел «Калев» — 85:80 (20:19, 18:22, 14:17, 21:15, 12:7).

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кристофер Черапович, набравший 24 очка.

В составе «Калева» отличился Боян Суботич, набравший 20 очков.