Определились все пары плей-офф Евролиги

Поражение «Олимпиакоса» опустило пирейцев на четвертое место, тогда как «Панатинаикос» стал третьим.
Напомним, выиграл регулярный чемпионат ЦСКА.
Все пары плей-офф
1/4 финала
А. ЦСКА (Россия) — «Химки» (Россия)
В. «Олимпиакос» (Греция) — «Реал» (Испания)
С. «Фенербахче» (Турция) — «Баскония» (Испания)
D. «Панатинаикос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва)
Финал четырех
Победитель А — Победитель В
Победитель С — Победитель D
Четвертьфинальные серии стартуют 17 апреля и пройдут до трех побед.
«Химки» уступили «Барселоне» и сыграют в четвертьфинале с ЦСКА