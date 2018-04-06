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    Определились все пары плей-офф Евролиги

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    «Жальгирис» — «Олимпиакос»
    На фото:«Жальгирис» — «Олимпиакос»
    После победы «Жальгириса» над «Олимпиакосом» в заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги (86:85 ОТ) стали известны все пары плей-офф.

    Поражение «Олимпиакоса» опустило пирейцев на четвертое место, тогда как «Панатинаикос» стал третьим.

    Напомним, выиграл регулярный чемпионат ЦСКА.

    Все пары плей-офф

    1/4 финала

    А. ЦСКА (Россия) — «Химки» (Россия)
    В. «Олимпиакос» (Греция) — «Реал» (Испания)
    С. «Фенербахче» (Турция) — «Баскония» (Испания)
    D. «Панатинаикос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва)

    Финал четырех

    Победитель А — Победитель В
    Победитель С — Победитель D

    Четвертьфинальные серии стартуют 17 апреля и пройдут до трех побед.

    «Химки» уступили «Барселоне» и сыграют в четвертьфинале с ЦСКА

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