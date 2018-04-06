Определились все пары плей-офф Евролиги

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На фото: «Жальгирис» — «Олимпиакос» twitter.com/bczalgiris

После победынадв заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги (86:85 ОТ) стали известны все пары плей-офф.

Поражение «Олимпиакоса» опустило пирейцев на четвертое место, тогда как «Панатинаикос» стал третьим.

Напомним, выиграл регулярный чемпионат ЦСКА.

Все пары плей-офф

1/4 финала

А. ЦСКА (Россия) — «Химки» (Россия)

В. «Олимпиакос» (Греция) — «Реал» (Испания)

С. «Фенербахче» (Турция) — «Баскония» (Испания)

D. «Панатинаикос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва)

Финал четырех

Победитель А — Победитель В

Победитель С — Победитель D

Четвертьфинальные серии стартуют 17 апреля и пройдут до трех побед.

«Химки» уступили «Барселоне» и сыграют в четвертьфинале с ЦСКА