«Химки» уступили «Барселоне» и сыграют в четвертьфинале с ЦСКА

В матче регулярного чемпионата Евролигиодержала домашнюю победу над— 86:82.

Самым результативным игроком встречи стал форвард российского клуба Энтони Гилл, набравший 21 очко.

В составе победителей отличился Хуан Карлос Наварро, набравший 17 очков.

Подмосковная команда заняла восьмое место по итогам регулярки, уступив по дополнительным показателям (личные встречи) «Басконии».

В четвертьфинале «Химки» встретятся с победителем регулярного чемпионата — московским ЦСКА. Первый матч 1/4 финала будет сыгран 17 апреля.

В нынешнем сезоне Евролиги ЦСКА дважды обыграл «Химки». В Единой лиге ВТБ команды также успели провести уже два матча, победы в которых оставались также за «армейцами».