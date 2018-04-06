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    «Химки» уступили «Барселоне» и сыграют в четвертьфинале с ЦСКА

    Евролига Химки ЦСКА Барселона
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    «Химки»
    На фото:«Химки»
    В матче регулярного чемпионата Евролиги «Барселона» одержала домашнюю победу над «Химками» — 86:82.

    Самым результативным игроком встречи стал форвард российского клуба Энтони Гилл, набравший 21 очко.

    В составе победителей отличился Хуан Карлос Наварро, набравший 17 очков.

    Подмосковная команда заняла восьмое место по итогам регулярки, уступив по дополнительным показателям (личные встречи) «Басконии».

    В четвертьфинале «Химки» встретятся с победителем регулярного чемпионата — московским ЦСКА. Первый матч 1/4 финала будет сыгран 17 апреля.

    В нынешнем сезоне Евролиги ЦСКА дважды обыграл «Химки». В Единой лиге ВТБ команды также успели провести уже два матча, победы в которых оставались также за «армейцами».

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