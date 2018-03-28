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    «Майами» остановил «Кливленд», «Голден Стэйт» проиграл «Индиане»

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    «Голден Стэйт» проиграл «Индиане»
    На фото:«Голден Стэйт» проиграл «Индиане»
    «Майами» нанес поражение «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 98:79 (29:18, 25:16, 21:25, 23:20).

    Келли Олиник принес «Хит» 19 очков, Джош Ричардсон и Джеймс Джонсон набрали по 15 очков, Дуэйн Уэйд — 12.

    У «Кавальерс» лучшим стал Леброн Джеймс (18). Родни Худ добавил в копилку 15 очков, Джордан Кларксон и Хосе Кальдерон — по 11.

    «Майами» занимает седьмое место в таблице Восточнйо конференции (40 побед, 35 поражений), «Кливленд» — третий (44-32).

    «Голден Стэйт» на своей площадке проиграл «Индиане» — 81:92 (27:18, 21:21, 22:29, 11:24).

    Самым результативным игроком матча стал Виктор Оладипо, набравший 24 очка. По 17 очков набрали Боян Богданович и Таддеус Янг, последний добавил к ним 10 подборов.

    У «Уорриорз» выделялись Ник Янг (12), Куинн Кук (11) и Андре Игуодала (11).

    «Индиана» идет пятой на «Востоке» (44-31), «Голден Стэйт» — второй на «Западе» (54-20).

    Другие результаты:

    «Вашингтон» – «Сан-Антонио» — 116:106 (21:24, 38:21, 29:21, 28:40)
    «Торонто» – «Денвер» — 114:110 (25:23, 33:35, 24:27, 32:25)
    «Хьюстон» – «Чикаго» — 118:86 (31:23, 29:16, 27:18, 31:29)
    «Нью-Орлеан» – «Портленд» — 103:107 (24:20, 25:26, 26:25, 28:36)
    «Сакраменто» – «Даллас» — 97:103 (20:25, 25:28, 25:22, 27:28)
    «Клипперс» – «Милуоки» — 105:98 (35:29, 27:27, 16:26, 27:16)

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