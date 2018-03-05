ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Торонто» победил «Шарлотт», «Вашингтон» уступил «Индиане»

    НБА Атланта Хоукс Финикс Санз Вашингтон Уизардс Индиана Пэйсерс Торонто Рэпторс Шарлотт Хорнетс Даллас Маверикс Милуоки Бакс Филадельфия Сиксерс Лос-Анджелес Клипперс Бруклин Нетс Сакраменто Кингз Нью-Йорк Никс
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Брэдли Бил
    На фото:Брэдли Бил
    Баскетболисты «Торонто» нанесли поражение «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:98 (26:21, 26:22, 30:26, 21:29).

    В составе «Рэпторс» лучшим стал литовский центровой Йонас Валанчюнас, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 13 подборов. ДеМар ДеРозан добавил в копилку 19 очков, Кайл Лоури — 14 очков и 10 подборов.

    Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Хорнетс» Кемба Уокер, набравший 27 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил центровой гостей Дуайт Ховард.

    «Торонто» лидирует в таблице Восточной конференции (45 побед, 17 поражений), «Шарлотт» — 10-й (28-36).

    «Вашингтон» на домашнем паркете уступил «Индиане» — 95:98 (20:30, 25:25, 20:25, 30:18).

    Героем встречи стал атакующий защитник «Пэйсерс» и один из главных фаворитов в борьбе за звание самого прогрессирующего игрока сезона Виктор Оладипо, который набрал 33 очка. Боян Богданович записал на свой счет 20 очков, Майлз Тёрнер — 12 очков и 13 подборов.

    Лидер «Уизардс» Брэдли Бил собрал 22 очка и 11 передач. Отто Портер принес хозяевам 17 очков.

    «Индиана» занимает четвертое место на «Востоке» (36-27), «Вашингтон» — пятый (36-28).

    Другие результаты:

    «Сакраменто» — «Нью-Йорк» — 102:99 (32:20, 19:26, 32:26, 19:27)
    «Клипперс» — «Бруклин» — 123:120 (32:27, 33:26, 26:33, 32:34)
    «Милуоки» — «Филадельфия» — 118:110 (31:43, 29:29, 33:14, 25:24)
    «Даллас» — «Нью-Орлеан» — 109:126 (25:33, 24:32, 29:26, 31:35)
    «Атланта» — «Финикс» — 113:112 (29:23, 27:33, 30:31, 27:25)

    33 очка Виктора Оладипо
    30 очков Джру Холидэя
    35 очков Янниса Адетокунбо
    Укрепится ли «Торонто» в статусе лидера Восточной конференции?«Торонто» — «Шарлотт». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 5 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 04/03
    • «Портленд» продлил победную серию, обыграв «Оклахому»
  • 03/03
    • «Голден Стэйт» обыграл «Атланту», «Вашингтон» уступил «Торонто»
  • 03/03
    • «Нью-Йорк» потерпел третье поражение подряд, уступив «Клипперс»
  • 02/03
    • «Кливленд» проиграл «Филадельфии», Эмбиид оформил дабл-дабл
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Кевин ГарнеттПрощание с легендой. Кевин Гарнетт завершил карьеруЛегендарный форвард и центровой провел в НБА 21 сезонТимофей Мозгов с поклонницами Мозгов сорвал большой кушРоссиянин стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в странеПразднования «Кливленда»НБА. Сезон рекордов на фоне величия ДжеймсаВ Национальной баскетбольной ассоциации подошел к концу очередной сезонКоби БрайантПрощальные гастроли «Черной Мамбы»Легендарный защитник «Лейкерс» Коби Брайант объявил о завершении карьеры в конце сезонаЖорди БертомеуМежду двух огнейО конфликте между ФИБА и ЕвролигойРассел УээстбрукЗвездный уик-энд. Запад вновь обыграл Восток в Матче звезд, MVP — УэстбрукВсе о главном событии звездного уик-энда в Торонто
    Подробный разбор
  • Вопросы без ответов. В НБА стартовал новый сезон
  • Главные интриги Национальной баскетбольной ассоциации
    •
  • Лебединая песня Драгича, огненный Швед, прощание с Наварро
  • Краткие итоги Евробаскета-2017
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Моуринью обставит Ходжсона
  • Прогнозы и ставки на футбол 5 марта
  • 3,57
    •
  • Чья утрата хуже?
  • «ПСЖ» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 6-го марта
  • 1,83
    •
    Баскетбол. Лента новостей
  • Станет ли визит в Чикаго успешным для «Бостона»?
  • «Чикаго» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 6 марта
    • 1,70Завтра в 04:00
  • 18:10
    • 35 очков Де Коло принесли ЦСКА победу над «Автодором»
  • Укрепится ли «Торонто» в статусе лидера Восточной конференции?
  • «Торонто» — «Шарлотт». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 5 марта
    • 1,85Сегодня в 02:00
  • 04/03
    • «Портленд» продлил победную серию, обыграв «Оклахому»
  • 04/03
    • «Хьюстон» прервал победную серию «Бостона»
  • 03/03
    • «Локомотив-Кубань» потерпел третье поражение подряд
  • 03/03
    • «Нью-Йорк» потерпел третье поражение подряд, уступив «Клипперс»
  • 03/03
    • «Голден Стэйт» обыграл «Атланту», «Вашингтон» уступил «Торонто»
  • 02/03
    • Леброн Джеймс и Энтони Дэвис — лучшие игроки февраля в НБА
  • 02/03
    • «Портленд» победил «Миннесоту», Лиллард набрал 35 очков
  • 02/03
    • «Кливленд» проиграл «Филадельфии», Эмбиид оформил дабл-дабл
  • 02/03
    • «Химки» проиграли «Басконии» в Евролиге
  • 02/03
    • 19 очков де Коло помогли ЦСКА разгромить «Маккаби»
  • 01/03
    • Ильясова стал игроком «Филадельфии»
  • 01/03
    • Форвард «Сан-Антонио» получил травму
  • 01/03
    • «Хьюстон» обыграл «Клипперс»
  • 01/03
    • «Голден Стэйт» победил в Вашингтоне, «Бостон» разгромил «Шарлотт»
  • 28/02
    • Итудис: ЦСКА знает, насколько трудно играть в Тель-Авиве
  • «Олени» не испугаются рева «поршней»
  • «Детройт» — «Милуоки». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 1 марта
    • 1,8201/03/2018 в 02:00
  • 28/02
    • «Портленд» продлил победную серию до четырех матчей
    Весь баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    Евролига Еврокубок
    НБА Лига ВТБ
    Евробаскет-2017

    Команды

    Барселона Бостон Жальгирис Красные Крылья Лейкерс
    Локомотив-Кубань Майами Нижний Новгород Нью-Йорк Реал
    Сан-Антонио УНИКС Химки Чикаго ЦСКА
    Сборная России Сборная США