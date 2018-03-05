«Торонто» победил «Шарлотт», «Вашингтон» уступил «Индиане»

Баскетболистынанесли поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 103:98 (26:21, 26:22, 30:26, 21:29).

В составе «Рэпторс» лучшим стал литовский центровой Йонас Валанчюнас, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 13 подборов. ДеМар ДеРозан добавил в копилку 19 очков, Кайл Лоури — 14 очков и 10 подборов.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Хорнетс» Кемба Уокер, набравший 27 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил центровой гостей Дуайт Ховард.

«Торонто» лидирует в таблице Восточной конференции (45 побед, 17 поражений), «Шарлотт» — 10-й (28-36).

«Вашингтон» на домашнем паркете уступил «Индиане» — 95:98 (20:30, 25:25, 20:25, 30:18).

Героем встречи стал атакующий защитник «Пэйсерс» и один из главных фаворитов в борьбе за звание самого прогрессирующего игрока сезона Виктор Оладипо, который набрал 33 очка. Боян Богданович записал на свой счет 20 очков, Майлз Тёрнер — 12 очков и 13 подборов.

Лидер «Уизардс» Брэдли Бил собрал 22 очка и 11 передач. Отто Портер принес хозяевам 17 очков.

«Индиана» занимает четвертое место на «Востоке» (36-27), «Вашингтон» — пятый (36-28).

Другие результаты:

«Сакраменто» — «Нью-Йорк» — 102:99 (32:20, 19:26, 32:26, 19:27)

«Клипперс» — «Бруклин» — 123:120 (32:27, 33:26, 26:33, 32:34)

«Милуоки» — «Филадельфия» — 118:110 (31:43, 29:29, 33:14, 25:24)

«Даллас» — «Нью-Орлеан» — 109:126 (25:33, 24:32, 29:26, 31:35)

«Атланта» — «Финикс» — 113:112 (29:23, 27:33, 30:31, 27:25)

33 очка Виктора Оладипо

30 очков Джру Холидэя