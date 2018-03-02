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    Леброн Джеймс и Энтони Дэвис — лучшие игроки февраля в НБА

    НБА Кливленд Кавальерс
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    Энтони Дэвис
    На фото:Энтони Дэвис
    Леброн Джеймс из «Кливленда» признан лучшим игроком февраля в НБА в Восточной конференции, Энтони Дэвис из «Нью-Орлеана» – в Западной, сообщается на официальном сайте лиги.

    Джеймс в феврале в 10 матчах в среднем за игру набирал 27 очков, отдавал 10,5 передачи и совершал 10,5 подбора. 27 февраля в победной игре с «Бруклином» (129:123) он записал на свой счет 31 очко, 12 подборов и 11 передач и стал первым игроком в истории НБА, заработавшим за карьеру 30 тысяч очков, 8 тысяч подборов и 8 тысяч передач.

    Средние показатели Дэвиса за 11 февральских матчей – 35 очков (лучший показатель в лиге) и 13 подборов.

    В борьбе за звание лучшего игрока месяца они обошли Кайри Ирвинга («Бостон»), Кевина Дюранта («Голден Стэйт»), Джеймса Хардена («Хьюстон»), Виктора Оладипо («Индиана»), Янниса Адетокунбо («Милуоки»), Расселла Уэстбрука («Оклахома-Сити»), Джоэла Эмбиида («Филадельфия»), Дэмиена Лилларда («Портленд») и Брэдли Била («Вашингтон»).

    Лучшими новичками месяца названы разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс и атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл.

    Симмонс стал лучшим новичком месяца во второй раз подряд и в третий раз в этом сезоне. Австралиец помог «Сиксерс» выиграть 8 из 11 матчей, набирая в среднем 16,0 очка, 7,3 подбора, 7,7 передачи и 2,0 перехвата.

    Митчелл назван лучшим новичком в третьем месяце подряд. В феврале его показатели составили 21,4 очка, 4,2 подбора, 3,8 передачи и 1,3 перехвата. С Митчеллом в составе «Джаз» одержали 8 побед в 10 матчах.

    Скотт Брукс («Вашингтон») и Майк Д’Антони («Хьюстон») признаны лучшими тренерами по итогам февраля. Брукс в феврале привел команду к 8 победам в 12 матчах. «Рокетс» под руководством Д’Антони показали идеальный результат – 12 побед и 0 поражений.


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