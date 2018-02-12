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    «Кливленд» разгромил «Бостон»

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    Леброн Джеймс и Терри Розье
    На фото:Леброн Джеймс и Терри Розье
    Баскетболисты «Кливленда» на выезде обыграли «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:99 (31:32, 33:20, 31:22, 26:25).

    В составе «Кавальерс» двух подборов до трипл-дабла не хватило Леброну Джеймсу, в активе которого 24 очка и 10 передач. Джордан Кларксон набросал 17 очков, Джей Ар Смит и Родни Худ — по 15.

    У «Селтикс» самым результативным стал Терри Розье, записавший на свой счет 21 очко, 9 подборов и 5 передач. Кайри Ирвинг добавил в копилку 18 очков, Маркус Моррис — 17.

    «Кливленд» занимает третье место в таблице Восточной конференции (33 победы, 22 поражения), «Бостон» — второй (40-18).

    «Шарлотт» дома уступил «Торонто» — 103:123 (26:30, 29:32, 19:28, 29:33).

    В составе «Рэпторс» на паркете выделялись ДеМар ДеРозан (25 очков), Си Джей Майлз (24) и Йонас Валанчюнас (21). У «Хорнетс» дабл-дабл сделал Дуайт Ховард (17 + 13 подборов), а Кембе Уокеру (23) до дабл-дабла не хватило одной передачи.

    «Торонто» одержал пятую победу подряд и вышел в лидеры Восточной конференции (39-16), «Шарлотт» — на 10-й строке (23-33).

    Другие результаты:

    «Атланта» – «Детройт» — 118:115 (28:23, 27:33, 27:24, 36:35)
    «Индиана» – «Нью-Йорк» — 121:113 (36:37, 32:25, 26:22, 27:29)
    «Хьюстон» – «Даллас» — 104:97 (27:19, 30:36, 30:20, 17:22)
    «Миннесота» – «Сакраменто» — 111:106 (23:29, 33:25, 19:26, 36:26)
    «Оклахома-Сити» – «Мемфис» — 110:92 (35:18, 39:36, 21:26, 15:12)
    «Портленд» – «Юта» — 96:115 (26:19, 18:24, 19:38, 33:34)

    Дабл-дабл Леброна Джеймса
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