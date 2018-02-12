«Кливленд» разгромил «Бостон»

На фото: Леброн Джеймс и Терри Розье nba.com

Баскетболистына выезде обыгралив матче регулярного чемпионата НБА — 121:99 (31:32, 33:20, 31:22, 26:25).

В составе «Кавальерс» двух подборов до трипл-дабла не хватило Леброну Джеймсу, в активе которого 24 очка и 10 передач. Джордан Кларксон набросал 17 очков, Джей Ар Смит и Родни Худ — по 15.

У «Селтикс» самым результативным стал Терри Розье, записавший на свой счет 21 очко, 9 подборов и 5 передач. Кайри Ирвинг добавил в копилку 18 очков, Маркус Моррис — 17.

«Кливленд» занимает третье место в таблице Восточной конференции (33 победы, 22 поражения), «Бостон» — второй (40-18).

«Шарлотт» дома уступил «Торонто» — 103:123 (26:30, 29:32, 19:28, 29:33).

В составе «Рэпторс» на паркете выделялись ДеМар ДеРозан (25 очков), Си Джей Майлз (24) и Йонас Валанчюнас (21). У «Хорнетс» дабл-дабл сделал Дуайт Ховард (17 + 13 подборов), а Кембе Уокеру (23) до дабл-дабла не хватило одной передачи.

«Торонто» одержал пятую победу подряд и вышел в лидеры Восточной конференции (39-16), «Шарлотт» — на 10-й строке (23-33).

Другие результаты:

«Атланта» – «Детройт» — 118:115 (28:23, 27:33, 27:24, 36:35)

«Индиана» – «Нью-Йорк» — 121:113 (36:37, 32:25, 26:22, 27:29)

«Хьюстон» – «Даллас» — 104:97 (27:19, 30:36, 30:20, 17:22)

«Миннесота» – «Сакраменто» — 111:106 (23:29, 33:25, 19:26, 36:26)

«Оклахома-Сити» – «Мемфис» — 110:92 (35:18, 39:36, 21:26, 15:12)

«Портленд» – «Юта» — 96:115 (26:19, 18:24, 19:38, 33:34)

Дабл-дабл Леброна Джеймса