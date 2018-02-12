Единая Лига ВТБ: ВЭФ обыграл «Химки», УНИКС одержал третью победу подряд

В рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ 12 февраляпринимали латышский, ана выезде играл с эстонским

ВЭФ одержал выездную победу над «Химками» со счетом 77:73.

У ВЭФа 21 очко набрал Кристапс Яниченокс, у «Химок» 12 очков на свой счет записал Алексей Швед.

УНИКС одержал третью подряд победу в Лиге ВТБ. Матч против «Калева» завершился победой казанцев со счетом 75:67.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Калева» Айзея Бриско, в активе которого 25 очков. У УНИКСа 15 очков набрал Джамар Смит.

ЦСКА обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

УНИКС продолжает лидировать в регулярном чемпионате. «Химки» идут шестыми, ВЭФ — девятым, а «Калев» — десятым.