Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Единая Лига ВТБ: ВЭФ обыграл «Химки», УНИКС одержал третью победу подряд

    Лига ВТБ Химки УНИКС ВЭФ Калев
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    ВЭФ — «Химки»
    На фото:ВЭФ — «Химки»
    В рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ 12 февраля «Химки» принимали латышский ВЭФ, а УНИКС на выезде играл с эстонским «Калевом».

    ВЭФ одержал выездную победу над «Химками» со счетом 77:73.

    У ВЭФа 21 очко набрал Кристапс Яниченокс, у «Химок» 12 очков на свой счет записал Алексей Швед.

    УНИКС одержал третью подряд победу в Лиге ВТБ. Матч против «Калева» завершился победой казанцев со счетом 75:67.

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Калева» Айзея Бриско, в активе которого 25 очков. У УНИКСа 15 очков набрал Джамар Смит.

    ЦСКА обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

    УНИКС продолжает лидировать в регулярном чемпионате. «Химки» идут шестыми, ВЭФ — девятым, а «Калев» — десятым.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 05/02
    • ЦСКА обыграл «Химки» в Единой лиге ВТБ
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Кевин ГарнеттПрощание с легендой. Кевин Гарнетт завершил карьеруЛегендарный форвард и центровой провел в НБА 21 сезонТимофей Мозгов с поклонницами Мозгов сорвал большой кушРоссиянин стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в странеПразднования «Кливленда»НБА. Сезон рекордов на фоне величия ДжеймсаВ Национальной баскетбольной ассоциации подошел к концу очередной сезонКоби БрайантЛучшее прощание векаПрощальный матч Коби Брайанта прошел по наилучшему сценарию из всех возможныхЖорди БертомеуМежду двух огнейО конфликте между ФИБА и ЕвролигойРассел УээстбрукЗвездный уик-энд. Запад вновь обыграл Восток в Матче звезд, MVP — УэстбрукВсе о главном событии звездного уик-энда в Торонто
    Подробный разбор
  • Вопросы без ответов. В НБА стартовал новый сезон
  • Главные интриги Национальной баскетбольной ассоциации
    •
  • Лебединая песня Драгича, огненный Швед, прощание с Наварро
  • Краткие итоги Евробаскета-2017
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия – Словакия. Ждем победу России и результативную игру
  • Словакия – Россия. Прогноз и ставки на матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 14 февраля
  • 1,725
    •
  • Сдержит ли «Виннипег» Кузнецова, Овечкина и «Вашингтон»?
  • «Виннипег» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 14 февраля
  • 2,04
    •
    Баскетбол. Лента новостей
  • 09:09
    • «Голден Стэйт» разгромил «Финикс» «+46»
  • 08:29
    • «Нью-Орлеан» победил на площадке «Детройта», «Юта» обыграла «Сан-Антонио»
  • 08:14
    • Эмбиид и Харден — лучшие игроки 17-й недели НБА
  • 12/02
    • «Кливленд» разгромил «Бостон»
  • 11/02
    • ЦСКА обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
  • 11/02
    • «Локомотив-Кубань» стал обладателем Кубка России
  • 11/02
    • «Астана» добыла домашнюю победу над «Зенитом»
  • 11/02
    • «Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио», «Филадельфия» сильнее «Клипперс»
  • 10/02
    • «Портленд» победил в Сакраменто, Лиллард набрал 50 очков
  • 10/02
    • «Детройт» Гриффина проиграл «Клипперс», «Майами» обыграл «Милуоки» в первом матче Уэйда
  • 09/02
    • «Химки» на выезде переиграли «Жальгирис» в Евролиге
  • 09/02
    • «Локомотив» и «Нижний Новгород» вышли в финал Кубка России
  • 09/02
    • «Нижний Новгород» стал первым финалистом Кубка России
  • 09/02
    • Швед готов вернуться в НБА при наличии «нормального контракта»
  • 09/02
    • «Голден Стэйт» сильнее «Далласа», «Лейкерс» разгромили «Оклахому»
  • 09/02
    • Дуэйн Уэйд и Айзея Томас покинули «Кливленд»
  • 09/02
    • «Бостон» в овертайме дожал «Вашингтон»
  • 09/02
    • ЦСКА уступил «Валенсии» в Евролиге
  • 08/02
    • «Нижний Новгород» получил соперника по плей-офф Кубка Европы ФИБА
  • 08/02
    • «Кливленд» в овертайме дожал «Миннесоту», «Хьюстон» переиграл «Майами»
    Весь баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    Евролига Еврокубок
    НБА Лига ВТБ
    Евробаскет-2017

    Команды

    Барселона Бостон Жальгирис Красные Крылья Лейкерс
    Локомотив-Кубань Майами Нижний Новгород Нью-Йорк Реал
    Сан-Антонио УНИКС Химки Чикаго ЦСКА
    Сборная России Сборная США