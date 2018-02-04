«Даллас» прервал неудачную серию, победив в Сакраменто

Баскетболистыуступилив матче регулярного чемпионата НБА — 99:106 (28:27, 26:29, 31:25, 14:25).

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Маверикс» Харрисон Барнс, набравший 18 очков. В активе Дуайта Пауэлла 17 очков, Дирк Новицки отметился 15 очками, Деннис Смит — 12.

В составе «королей» по 15 очков собрали Де'Аарон Фокс и Гарретт Темпл, по 14 — Уилли Коули-Стайн и Зак Рэндолф.

«Хьюстон» разгромил «Кливленд» «+32», «Голден Стэйт» уступил «Денверу»

«Даллас» прервал свою пятиматчевую серию поражений и идет 14-м в таблице Западной конференции (17 побед, 36 поражений). «Сакраменто» — 15-й (16-36).