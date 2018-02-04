ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Даллас» прервал неудачную серию, победив в Сакраменто

    НБА Сакраменто Кингз Даллас Маверикс
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Дирк Новицки
    На фото:Дирк Новицки
    Баскетболисты «Сакраменто» уступили «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА — 99:106 (28:27, 26:29, 31:25, 14:25).

    Самым результативным игроком матча стал нападающий «Маверикс» Харрисон Барнс, набравший 18 очков. В активе Дуайта Пауэлла 17 очков, Дирк Новицки отметился 15 очками, Деннис Смит — 12.

    В составе «королей» по 15 очков собрали Де'Аарон Фокс и Гарретт Темпл, по 14 — Уилли Коули-Стайн и Зак Рэндолф.

    «Хьюстон» разгромил «Кливленд» «+32», «Голден Стэйт» уступил «Денверу»

    «Даллас» прервал свою пятиматчевую серию поражений и идет 14-м в таблице Западной конференции (17 побед, 36 поражений). «Сакраменто» — 15-й (16-36).

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 04/02
    • «Хьюстон» разгромил «Кливленд» «+32», «Голден Стэйт» уступил «Денверу»
  • 03/02
    • «Голден Стэйт» победил в Сакраменто
  • 02/02
    • Гордон, Оладипо и Нэнс-младший – участники конкурса данков-2018
  • 01/02
    • «Финикс» победил «Даллас», Канаан сломал лодыжку
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Кевин ГарнеттПрощание с легендой. Кевин Гарнетт завершил карьеруЛегендарный форвард и центровой провел в НБА 21 сезонТимофей Мозгов с поклонницами Мозгов сорвал большой кушРоссиянин стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в странеПразднования «Кливленда»НБА. Сезон рекордов на фоне величия ДжеймсаВ Национальной баскетбольной ассоциации подошел к концу очередной сезонКоби БрайантПрощальные гастроли «Черной Мамбы»Легендарный защитник «Лейкерс» Коби Брайант объявил о завершении карьеры в конце сезонаЖорди БертомеуМежду двух огнейО конфликте между ФИБА и ЕвролигойMVP матча Зак ЛавинЗвездный уик-энд. Сборная США победила в матче новичковВсе подробности матча восходящих звезд в рамках звездного уик-энда в Торонто
    Подробный разбор
  • Вопросы без ответов. В НБА стартовал новый сезон
  • Главные интриги Национальной баскетбольной ассоциации
    •
  • Лебединая песня Драгича, огненный Швед, прощание с Наварро
  • Краткие итоги Евробаскета-2017
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Фейерверк на «Энфилде»
  • Прогнозы и ставки на футбол 4 февраля
  • 6,05
    •
  • «Эдмонтон» и «Тампа-Бэй» могут порадовать результативным матчем
  • «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля
  • 1,91
    •
    Баскетбол. Лента новостей
  • 11:20
    • Джеймс призвал запретить показ матчей «Кливленда» по общедоступным каналам
  • 08:07
    • «Хьюстон» разгромил «Кливленд» «+32», «Голден Стэйт» уступил «Денверу»
  • 21:10
    • «Зенит» вырвал победу у «Нижнего Новгорода»
  • 17:43
    • «Локомотив-Кубань» потерпел второе поражение в сезоне
  • 03/02
    • ВЭФ нанес поражение «Енисею»
  • Одержат ли «волки» четвертую победу над «пеликанами»?
  • «Миннесота» — «Нью-Орлеан». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 4 февраля
    • 1,95Сегодня в 05:00
  • 03/02
    • «Голден Стэйт» победил в Сакраменто
  • 03/02
    • «Нью-Орлеан» победил «Оклахому», «Бостон» обыграл «Атланту»
  • 02/02
    • Лав пропустит около восьми недель
  • 02/02
    • Уэстбрук оттолкнул болельщика «Денвера», выскочившего на площадку
  • 02/02
    • Гордон, Оладипо и Нэнс-младший – участники конкурса данков-2018
  • 02/02
    • «Чикаго» обменял Миротича в «Нью-Орлеан»
  • 02/02
    • «Денвер» победил «Оклахому», Йокич оформил трипл-дабл
  • 02/02
    • «Хьюстон» обыграл «Сан-Антонио» в техасском дерби
  • 02/02
    • ДеРозан и Карри признаны лучшими игроками января в НБА
  • 01/02
    • ЦСКА обыграл «Реал» в Евролиге
  • 01/02
    • «Портленд» обыграл «Чикаго», Макколум набрал 50 очков
  • 01/02
    • «Кливленд» победил «Майами», «Бостон» разгромил «Нью-Йорк»
  • 31/01
    • «Локомотив-Кубань» вырвал победу у «Будучности»
  • 31/01
    • 20 очков Курича помогли «Зениту» победить «Летувос Ритас»
    Весь баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    Евролига Еврокубок
    НБА Лига ВТБ
    Евробаскет-2017

    Команды

    Барселона Бостон Жальгирис Красные Крылья Лейкерс
    Локомотив-Кубань Майами Нижний Новгород Нью-Йорк Реал
    Сан-Антонио УНИКС Химки Чикаго ЦСКА
    Сборная России Сборная США