Драммонд заменит Уолла на Матче всех звезд НБА

Центровой «Детройта»заменит разыгрывающего «Вашингтона»в команде Леброна Джеймса на Матче всех звезд НБА, который пройдет 18 февраля в Лос-Анджелесе, сообщается на официальном сайте ассоциации.

НБА удвоит бонус победителям Матча звезд

Уолл выбыл на срок до двух месяцев из-за травмы колена.

Комиссионер лиги Адам Сильвер остановил свой выбор на Драммонде, поскольку центровой «Пистонс» получил наибольшее количество голосов тренеров среди игроков «Востока», не попавших в состав запасных.

Ранее команда Леброна Джеймса лишилась из-за травмы центрового «Нью-Орлеана» ДеМаркуса Казинса, которого заменил форвард «Оклахомы» Пол Джордж.

Драммонд второй раз в карьере сыграет в Матче всех звезд.

В нынешнем сезоне 24-летний центровой в среднем за игру набирает 14,7 очка и делает 15,1 подбора.

