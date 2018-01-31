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    Драммонд заменит Уолла на Матче всех звезд НБА

    Детройт Пистонс НБА Вашингтон Уизардс
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    Андре Драммонд
    На фото:Андре Драммонд
    Центровой «Детройта» Андре Драммонд заменит разыгрывающего «Вашингтона» Джона Уолла в команде Леброна Джеймса на Матче всех звезд НБА, который пройдет 18 февраля в Лос-Анджелесе, сообщается на официальном сайте ассоциации.

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    Уолл выбыл на срок до двух месяцев из-за травмы колена.

    Комиссионер лиги Адам Сильвер остановил свой выбор на Драммонде, поскольку центровой «Пистонс» получил наибольшее количество голосов тренеров среди игроков «Востока», не попавших в состав запасных.

    Ранее команда Леброна Джеймса лишилась из-за травмы центрового «Нью-Орлеана» ДеМаркуса Казинса, которого заменил форвард «Оклахомы» Пол Джордж.

    Драммонд второй раз в карьере сыграет в Матче всех звезд.

    В нынешнем сезоне 24-летний центровой в среднем за игру набирает 14,7 очка и делает 15,1 подбора.


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