НБА удвоит бонус победителям Матча звезд

НБА удвоила бонус игрокам команды, которая победит в Матче всех звезд в Лос-Анджелесе, сообщает ESPN.

Игроки проигравшей команды, как и в прошлом году, получат по 25 тысяч долларов каждый, победители заработают в четыре раза больше — 100 тысяч.

Таким образом лига пытается увеличить желание участников Матча звезд бороться за победу.

«Это, несомненно, сделает игру интереснее. Это огромная разница», – прокомментировал решение лиги разыгрывающий «Бостона» Кайри Ирвинг.

«Это большой стимул. Думаю, ребята отнесутся к игре более серьезно. В последние годы матчи не были уж очень хорошими. Сейчас же парни будут бороться. Мы будем "нырять" за уходящим мячом», – заявил одноклубник Ирвинга Эл Хорфорд.

«Думаю, это поможет. Определенно», — отметил один из лидеров «Голден Стэйт» Клэй Томпсон.

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67-й Матч звезд НБА состоится 18 февраля в Лос-Анджелесе.