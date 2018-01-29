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    НБА удвоит бонус победителям Матча звезд

    НБА
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    Кайри Ирвинг
    На фото:Кайри Ирвинг
    НБА удвоила бонус игрокам команды, которая победит в Матче всех звезд в Лос-Анджелесе, сообщает ESPN.

    Игроки проигравшей команды, как и в прошлом году, получат по 25 тысяч долларов каждый, победители заработают в четыре раза больше — 100 тысяч.

    Таким образом лига пытается увеличить желание участников Матча звезд бороться за победу.

    «Это, несомненно, сделает игру интереснее. Это огромная разница», – прокомментировал решение лиги разыгрывающий «Бостона» Кайри Ирвинг.

    «Это большой стимул. Думаю, ребята отнесутся к игре более серьезно. В последние годы матчи не были уж очень хорошими. Сейчас же парни будут бороться. Мы будем "нырять" за уходящим мячом», – заявил одноклубник Ирвинга Эл Хорфорд.

    «Думаю, это поможет. Определенно», — отметил один из лидеров «Голден Стэйт» Клэй Томпсон.

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