НБА удвоит бонус победителям Матча звезд

Игроки проигравшей команды, как и в прошлом году, получат по 25 тысяч долларов каждый, победители заработают в четыре раза больше — 100 тысяч.
Таким образом лига пытается увеличить желание участников Матча звезд бороться за победу.
«Это, несомненно, сделает игру интереснее. Это огромная разница», – прокомментировал решение лиги разыгрывающий «Бостона» Кайри Ирвинг.
«Это большой стимул. Думаю, ребята отнесутся к игре более серьезно. В последние годы матчи не были уж очень хорошими. Сейчас же парни будут бороться. Мы будем "нырять" за уходящим мячом», – заявил одноклубник Ирвинга Эл Хорфорд.
«Думаю, это поможет. Определенно», — отметил один из лидеров «Голден Стэйт» Клэй Томпсон.
Джеймс выбрал Ирвинга и Дюранта в свою команду на Матч звезд НБА
67-й Матч звезд НБА состоится 18 февраля в Лос-Анджелесе.