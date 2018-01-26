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    Джеймс выбрал Ирвинга и Дюранта в свою команду на Матч звезд НБА

    НБА
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    Стивен Карри
    На фото:Стивен Карри
    Определились составы команд Леброна Джеймса и Стивена Карри на Матч всех звезд НБА, сообщается на официальном сайте ассоциации.

    Джеймс («Кливленд») и Карри («Голден Стэйт») ранее были выбраны капитанами команд на Матч всех звезд НБА. По регламенту капитаны выбирали игроков себе в команды в двух раундах. Восьмерку игроков для первого раунда определили голосованием болельщиков, игроков и представителей СМИ. 14 резервистов для второго раунда выбрали главные тренеры клубов НБА.

    По итогам драфта Джеймс выбрал себе в стартовую пятерку экс-одноклубника Кайри Ирвинга («Бостон»), Кевина Дюранта («Голден Стэйт»), ДеМаркуса Казинса, Энтони Дэвиса (оба «Нью-Орлеан»), в качестве запасных – ЛаМаркуса Олдриджа («Сан-Антонио»), Брэдли Била, Джона Уолла (оба — «Вашингтон»), Кевина Лава («Кливленд»), Виктора Оладипо («Индиана»), Кристапса Порзингиса («Нью-Йорк») и Расселла Уэстбрука («Оклахома-Сити»).

    Карри выбрал в стартовую пятерку Янниса Адетокунбо («Милуоки»), ДеМара ДеРозана («Торонто»), Джеймса Хардена («Хьюстон») и Джоэла Эмбиида («Филадельфия»), в резерв – Джимми Батлера («Миннесота»), Дрэймонда Грина, Клэя Томпсона («Голден Стэйт»), Эла Хорфорда («Бостон»), Дэмиена Лилларда («Портленд»), Кайла Лоури («Торонто») и Карла-Энтони Таунса («Миннесота»).

    67-й Матч звезд НБА состоится 18 февраля в Лос-Анджелесе.



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