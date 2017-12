«Юта» обыграла «Кливленд», «Голден Стэйт» — «Мемфис»

Баскетболистынанесли поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 104:101 (22:32, 26:21, 28:16, 28:32).

Донован Митчелл набрал 29 очков, Деррик Фэйворс добавил в копилку «Джаз» 19 очков, дабл-даблы оформили Рики Рубио (16 + 10 подборов) и Табо Сефолоша (10 + 12 подборов).

У «Кавальерс» лучшим был Леброн Джеймс, который 30 декабря отметил 33-й день рождения, — «Король» отметился 29 очками, 8 подборами и 6 передачами. В активе Кевина Лава дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов, Джефф Грин собрал 22 очка.

«Юта» занимает 10-е место в таблице Западной конференции (16 побед, 21 поражение), «Кливленд» идет третьим на «Востоке» (24-12).

«Голден Стэйт» перебросал «Мемфис» — 141:128 (40:38, 38:29, 38:31, 25:30).

Вернувшийся в строй Стивен Карри записал на свой счет 38 очков, в активе Клэя Томпсона 21 очко, у Кевина Дюранта — 20. В составе «Гриззлиз» самым результативным игроком стал Марк Газоль, набравший 27 очков.

«Голден Стэйт» лидирует на «Западе» (29-8), «Мемфис» — 15-й (11-25).

«Нью-Орлеан» – «Нью-Йорк» — 103:105 (21:28, 24:28, 33:23, 25:26)

«Орландо» – «Майами» — 111:117 (32:21, 34:29, 26:36, 19:31)

«Детройт» – «Сан-Антонио» — 93:79 (24:13, 15:23, 24:21, 30:22)

«Атланта» – «Портленд» — 104:89 (24:23, 22:29, 26:17, 32:20)

«Денвер» — «Филадельфия» — 102:107 (29:31, 32:27, 19:25, 22:24)

Stephen Curry with the most 3s in a single NBA game this season #NBAVote pic.twitter.com/56oPZHQijI