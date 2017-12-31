ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Юта» обыграла «Кливленд», «Голден Стэйт» — «Мемфис»

    НБА Детройт Пистонс Сан-Антонио Спёрс Нью-Йорк Никс Орландо Мэджик Майами Хит Атланта Хоукс Портленд Трэйл Блэйзерс Юта Джаз Кливленд Кавальерс Голден Стэйт Уорриорз Мемфис Гриззлиз Денвер Наггетс Филадельфия Сиксерс
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Стивен Карри
    На фото:Стивен Карри
    Баскетболисты «Юты» нанесли поражение «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:101 (22:32, 26:21, 28:16, 28:32).

    Донован Митчелл набрал 29 очков, Деррик Фэйворс добавил в копилку «Джаз» 19 очков, дабл-даблы оформили Рики Рубио (16 + 10 подборов) и Табо Сефолоша (10 + 12 подборов).

    У «Кавальерс» лучшим был Леброн Джеймс, который 30 декабря отметил 33-й день рождения, — «Король» отметился 29 очками, 8 подборами и 6 передачами. В активе Кевина Лава дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов, Джефф Грин собрал 22 очка.

    «Юта» занимает 10-е место в таблице Западной конференции (16 побед, 21 поражение), «Кливленд» идет третьим на «Востоке» (24-12).

    «Голден Стэйт» перебросал «Мемфис» — 141:128 (40:38, 38:29, 38:31, 25:30).

    Вернувшийся в строй Стивен Карри записал на свой счет 38 очков, в активе Клэя Томпсона 21 очко, у Кевина Дюранта — 20. В составе «Гриззлиз» самым результативным игроком стал Марк Газоль, набравший 27 очков.

    «Голден Стэйт» лидирует на «Западе» (29-8), «Мемфис» — 15-й (11-25).

    Другие результаты:

    «Нью-Орлеан» – «Нью-Йорк» — 103:105 (21:28, 24:28, 33:23, 25:26)
    «Орландо» – «Майами» — 111:117 (32:21, 34:29, 26:36, 19:31)
    «Детройт» – «Сан-Антонио» — 93:79 (24:13, 15:23, 24:21, 30:22)
    «Атланта» – «Портленд» — 104:89 (24:23, 22:29, 26:17, 32:20)
    «Денвер» — «Филадельфия» — 102:107 (29:31, 32:27, 19:25, 22:24)


    Поможет ли «Денверу» отсутствие Эмбиида?«Денвер» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 31 декабря
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 30/12
    • «Голден Стэйт» уступил «Шарлотт», «Клипперс» победили в дерби
  • 30/12
    • «Вашингтон» обыграл «Хьюстон», «Бруклин» победил в Майами
  • 29/12
    • «Хьюстон» проиграл в Бостоне, «Сан-Антонио» победил «Нью-Йорк»
  • 28/12
    • «Бруклин» проиграл «Нью-Орлеану», «Бостон» победил на площадке «Шарлотт»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Кевин ГарнеттПрощание с легендой. Кевин Гарнетт завершил карьеруЛегендарный форвард и центровой провел в НБА 21 сезонКоби БрайантПрощальные гастроли «Черной Мамбы»Легендарный защитник «Лейкерс» Коби Брайант объявил о завершении карьеры в конце сезонаMVP матча Зак ЛавинЗвездный уик-энд. Сборная США победила в матче новичковВсе подробности матча восходящих звезд в рамках звездного уик-энда в ТоронтоКоби БрайантЛучшее прощание векаПрощальный матч Коби Брайанта прошел по наилучшему сценарию из всех возможныхЖорди БертомеуМежду двух огнейО конфликте между ФИБА и ЕвролигойРассел УээстбрукЗвездный уик-энд. Запад вновь обыграл Восток в Матче звезд, MVP — УэстбрукВсе о главном событии звездного уик-энда в Торонто
    Подробный разбор
  • Вопросы без ответов. В НБА стартовал новый сезон
  • Главные интриги Национальной баскетбольной ассоциации
    •
  • Лебединая песня Драгича, огненный Швед, прощание с Наварро
  • Краткие итоги Евробаскета-2017
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Интерес или зевота: ставка на фолы и тотал
  • «Фиорентина» — «Интер». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Италии по футболу 5 января
  • 2,00
    •
  • Экспресс дня. Праздничный футбол на островах
  • Прогнозы и ставки на футбол 30 декабря
  • 6,60
    •
    Баскетбол. Лента новостей
  • Поможет ли «Денверу» отсутствие Эмбиида?
  • «Денвер» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 31 декабря
    • 1,80Сегодня в 04:00
  • 30/12
    • «Голден Стэйт» уступил «Шарлотт», «Клипперс» победили в дерби
  • 30/12
    • «Вашингтон» обыграл «Хьюстон», «Бруклин» победил в Майами
  • 30/12
    • ЦСКА победил «Басконию» в Евролиге
  • 29/12
    • «Химки» уступили «Барселоне» в Евролиге
  • Сможет ли «Милуоки» остановить «Оклахому»?
  • «Оклахома» — «Милуоки». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации 30 декабря
    • 1,8330/12/2017 в 04:00
  • 29/12
    • «Портленд» отыграл «-18» и победил «Филадельфию»
  • 29/12
    • «Хьюстон» проиграл в Бостоне, «Сан-Антонио» победил «Нью-Йорк»
  • Прервет ли «Хьюстон» серию неудач в Бостоне?
  • «Бостон» — «Хьюстон». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 29 декабря
    • 1,8129/12/2017 в 04:00
  • 28/12
    • «Голден Стэйт» разгромил «Юту» «+25»
  • 28/12
    • «Кливленд» проиграл в Сакраменто
  • 28/12
    • «Локомотив-Кубань», УНИКС и «Зенит» узнали соперников по топ-16 Кубка Европы
  • 28/12
    • «Бруклин» проиграл «Нью-Орлеану», «Бостон» победил на площадке «Шарлотт»
  • 27/12
    • Евролига расширится до 18 команд
  • 27/12
    • «Локомотив-Кубань» обыграл «Партизан»
  • 27/12
    • «Клипперс» с Теодосичем обыграли «Сакраменто»
  • 27/12
    • «Бруклин» без Мозгова проиграл «Сан-Антонио»
  • 27/12
    • ДеРозан и Уэстбрук — игроки недели в НБА
  • 26/12
    • «Зенит» победил «Тофаш» и вышел в топ-16 Еврокубка
  • 26/12
    • УНИКС взял верх над «Торино»
    Весь баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    Евролига Еврокубок
    НБА Лига ВТБ
    Евробаскет-2017

    Команды

    Барселона Бостон Жальгирис Красные Крылья Лейкерс
    Локомотив-Кубань Майами Нижний Новгород Нью-Йорк Реал
    Сан-Антонио УНИКС Химки Чикаго ЦСКА
    Сборная России Сборная США